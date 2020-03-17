【新冠肺炎】居英港人親歷超市搶購潮　雜貨舖老闆禁收銀員戴口罩

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延至全球各國，多個國家出現超市搶購日用品熱潮，其中英國目前確診個案已逾1,500宗，列歐洲第6位。移民當地的港人石先生，在疫情爆發初期，聞本港市面缺防疫物資，曾主動寄酒精搓手液至香港親友，不料一個多月後則在英國親歷搶購潮，即使想購買食品及日用品，超市貨架也是空空如也。此外，他指在當地戴口罩，會反被歧視為染病者，有唐人雜貨店老闆由原先強制員工戴口罩，到現時禁員工戴口罩，原因是「鬼佬見到佢哋戴晒口罩，全部唔敢入嚟」。他質疑當地政府的群體免疫策略，慨嘆此舉令人感覺「政府放棄人民」。

曾寄搓手液回港 豈料一個月後英國現搶購潮

居於英國的港人石先生，一家住在紐卡素（Newcastle），並於當地開設餐館；早在二月初本港疫情緊張之際，他曾於當地購入酒精搓手液，寄予香港親友，不料一個月後，竟到英國出現搶購潮。他指超市上貨櫃空空如也，不少日用品均缺貨，當地更開始搶購雜糧，「洗手（用品）個啲全部吉哂，呢幾日仲搶埋廁紙﹑意粉﹑麵粉」。昨日（16日）出門補貨時，「所有超市、做Retail（零售行業）嘅洋人職員，全部都戴晒手套」，但無人佩戴口罩工作。

戴口罩反遭歧視 指當地人輕視疫情

除了面對搶購潮，在當地連佩戴口罩防疫也是個挑戰。早前一名於倫敦留學的新加坡青年因佩戴口罩，在街頭遇到種族歧視，遭數名青年毆打並稱他為「Coronavirus」（冠狀病毒）。石先生指，英國當地基本上無人戴口罩，只是在唐人街才偶有華人佩戴，稱「戴咗會畀人歧視」。他直言疫情嚴峻，自己也想在家工作，惟情況並不允許，「唔通真係唔出街，唔開門做生意咩？」他認為，因當年沙士未有在歐洲爆發，因此英國人並不重視這次疫情，又認為死亡個案大部份為老人家，「（佢地）當係一般流感咁」，即使有咳嗽情況，醫生也只會詢問是否有外遊紀錄及發燒情況，如兩者均無，只會着他們回家休息。

雜貨店老闆憂影響生意 禁員工戴口罩

石先生更指，曾目睹當地的唐人雜貨舖老闆初期要求收銀員戴上口罩，「點知（外國人）見到佢哋戴晒口罩，全部唔敢入嚟」，生意額因此大跌，故老闆現時又不准他們戴口罩。他表示，當地電台不斷廣播，呼籲出現病徵者勿到地區醫生看病，應致電111求助，但據他所知，熱線電話長期無法接通。

翻查資料，英國全民醫療系統（簡稱：NHS）要求有需要協助的病患致電111熱線，勿直接到社區診所或醫院，以避免病毒傳染。

質疑「群體免疫」策略

上周五（13日）英國首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）提出「群體免疫」的策略，指六成人口感染新冠肺炎，方可達到群體免疫，說法引起爭議。 石先生質疑當地政府的賭注非常大，「要六成人中咗，再好返產生抗體，我自己嘅感受就係，政府放棄人民」。

英確診個案逾1,500宗 200科學家聯署批群體免疫論​

根據英國周一（16日）公佈的新增案例，目前全英確診個案已累積至1,543宗，以及55宗死亡個案，惟實際感染數字估算介於3.5萬至5萬人之間。早前英國政府防疫手法引爭議，上周六（14日）200名科學家聯署，敦促政府加強防疫措施，並批評「群體免疫」策略言論。英國首相約翰遜昨日（16日）公佈一系列新防疫措施時表示，市民應在家工作，避免不必要的外遊以及避免與他人接觸，又指目前學校暫時不會關閉。