約翰遜「佛系抗疫」　賭徒性格將淪為張伯倫？

新型冠狀病毒疫情持續，歐洲成為最新爆發點。疫情最嚴重者為意大利，至今已有2.7萬宗確診個案，當中超過2,000人死亡，成為中國大陸以外疫情最嚴峻地區。西班牙、德國、法國、瑞士、英國、荷蘭、挪威、瑞典、比利時、奧地利等西北歐多國確診個案均破千，歐盟主席馮德萊恩周一（16日）宣布封關，禁止非歐盟公民入境30天。法國總統馬克龍亦宣布全國民眾禁足15日，禁止參與聚會，違者將被檢控。英倫海峽對岸已脫歐的英國，卻實行截然不同之抗疫政策，大行積極不干預之「佛系」態度，令人震驚。

早在英國爆發疫情之初，英媒已質問「約翰遜在哪？」，指責首相約翰遜全程無影，幾乎毫無應對措施。政府呼籲國民若發高燒及持續咳嗽，不應到醫院求診，僅在家中自我隔離七天。同時間當歐洲鄰國停課停工，甚至取消大型體育活動，英國市面卻是照常營業。英媒更翻出約翰遜曾稱讚電影《大白鯊》內之度假小鎮艾米蒂島鎮長——當有村民被大白鯊吃掉時，他公然抗拒公眾之恐慌情緒，繼續開放沙灘。直至約翰遜現身解說抗疫政策，除了基本上放任不管外，竟呼籲國民為跟其摯愛告別做好心理準備，如同叫人「買定棺材」，不論抗疫能力或決心皆欠奉。

約翰遜政府之「佛系」抗疫令人嘩然，其高級衞生顧問更拋出「群體免疫論」（herd immunity），稱當全國六成人口受感染，自然會令國民產生抗體，令疫情減退，似是用對付麻疹等常見傳染病之方法。然而新冠病毒死亡率可高達3.9%，暫時仍未成功研製疫苗，無藥可醫，一旦英國全國六成人口染病，將等於近4,000萬人受感染，過百萬人將會喪生，比二戰死亡人口高出一倍。高級科學家如此學術及理性的審視此駭人聽聞之計劃，也令人想起電影《奇愛博士》內的瘋狂科學家。如此豪賭一場既令人覺得約翰遜視人命如草芥，也揭示出英國國民保健服務（NHS）不堪一擊，政府沒把握承受大量確診病人，只好呼籲民眾自我隔離、社會接受現實。

新冠肺炎各國疫情：英國倫敦國王十字車站（King's Cross），民眾3月16日戴口罩搭乘火車。（Getty）

約翰遜害怕社會承受力

民間反應強烈，眾多科學家聯署政府要求積極抗疫。面對鄰國加強抗疫措施，約翰遜亦終於改口風，延長有病癥者自我隔離至14天，又呼籲國民減少社交接觸，減少到酒吧或餐廳並在家工作。然而他堅持不禁止聚集、不停課、不主動為國民進行病毒檢測。此三不政策無改約翰遜政府之「佛系」抗疫本色，受到國民質疑。他呼籲國民不要到多人聚集之酒吧或餐廳，卻力排眾議要求學童繼續上學，違反減少社交接觸之原則。加上兒童衞生意識較弱，交叉感染風險較高，回家傳染父母及祖父母之機會亦增加，變相正坐看「群體免疫」之達爾文主義方案成為現實。

約翰遜堅持不停課，自然考慮到兒童在家時需要父母照顧，因而影響其正常工作，令外界懷疑政府是否因避免影響經濟，而寧願令下一代暴露於受感染風險。約翰遜堅持不勒令酒吧或餐廳等停業，亦令人質疑是否憂慮業界因此向保險公司索償，而令保險業界不勝負荷。凡此種種皆直指約翰遜政府「救市不救人」，因為經濟考量而置人命之不顧。而不主動向國民進行病毒檢測，亦令社會對確實之感染數字及傳播速度蒙在鼓裏，無從判斷疫情之嚴重程度，更無法制訂相應應對措施，遭世衛幹事譚德塞批評為「蒙眼救火」。

約翰遜之不作為令人咋舌，有如大敵當前卻採取不抵抗政策，任由國家分崩離析。僅在數月前，約翰遜於競選時高舉民族主義大旗，以無協議脫歐之雄心壯志，帶領英國走出後脫歐之新局面，與其今天欲實行「群體免疫論」，都似乎是把心一橫的賭徒性格作怪，惟如此孤注一擲，無論會令英國浴火重火抑或生靈塗炭，都需要付上沉重代價。面對二戰以來英國最嚴峻時刻，約翰遜未有如其偶像邱吉爾般，在電影《黑暗對峙》中發表著名《光榮時刻》之激昂演說，抖擻國民精神，團結全體軍民抗撃納粹入侵者，倒淪為不抵抗主義之張伯倫，任由疫情擴散國民生命受威脅，可謂歷史之諷刺。