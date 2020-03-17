【新冠肺炎】旅客抵達香港國際機場　至少22人疑有病徵需送院

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續，衞生署早前宣布，由今日（17日）起，抵港前14日曾到歐洲神根地區26個國家的人士，將要接受家居強制檢疫，後日（19日）起，除內地、澳門、台灣外，所有抵港人士將需強制隔離14日，並向全球除內地、澳門、台灣以外國家及地區，發紅色旅遊警示，呼籲港人無需要不應外遊。今日（17日）傍晚6時半起，消防處接獲多宗在機場有關懷疑傳染病救護召喚，先後派出最少13輛救護車抵達機場，將疑有病徵旅客送往6間醫院治理。

【04:05】一輛救護車載同病患人士，由機場駛抵聯合醫院。即暫有22名抵港人士需送院。

【04:00】再有兩輛救護車由機場駛出，據悉載有兩名病患人士，分別送往東區醫院及廣華醫院。

【03:15】2名病患者由兩輛救護車，先後由機場送往大埔那打素醫院；另有1名病患者，由救護車送往屯門醫院。即由昨晚至今日凌晨3時15分，暫有19人抵港人士需要送院。

【03:05】消防處再於凌晨2時47分及49分，接獲兩宗位於機場的懷疑傳染病救護服務召喚。

【02:50】其中3名病患人士，由3輛救護車分別送往屯門醫院及東區醫院治理。即由昨晚至今日凌晨，已有最少16人需送院。

【2020-03-18/02:00更新】由3月18日凌晨零時至凌晨2時，消防處再接獲6宗在機場的懷疑傳染病救護服務召喚。