新冠肺炎│有病徵者抵機場非即送院　咳嗽港女等逾1天：話無床位

新型冠狀肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，香港自本月19日起，除內地、澳門及台灣外，其他所有國家地區抵港人士，均需接受14日的強制檢疫。連日來陸續有港人或旅客從外地抵港，當中多人出現病徵，多輛救護車到機場將有病徵的人士送院治理。 有於國外返港、身體出現上呼吸道感染徵狀的港人表示，在入境時呈報身體狀況後，被衞生署人員安排於機場等待由救護車送院，惟等候逾24小時方獲送院。該港人稱，衞生署職員指需待醫院有床位方能安排病患送院，現場人士不滿等候過程漫長，又指過程中沒有安排醫生接見有病徵者，現場亦沒有進行任何測試。

港府向全球發紅色旅遊警示，並於3月19日起要求所有入境者家居隔離14日，機場十分冷清，不少港人趕於限期前回港。（盧翊銘攝）

醫院管理局表示，由3月20日起，有上呼吸道感染徵狀的入境人士，會被安排送往位於亞洲國際博覽館或北大嶼山醫院的檢測中心，進行病毒檢測及等候化驗結果。醫管局稱，有關人士需要在臨時檢測中心等候測試結果，預計安排分批運送及測試病人樣本需時大約半天至1天，測試結果呈陽性的病人會送往公立醫院作隔離治療，而測試結果呈陰性的人士，可以返回居所繼續進行14日的家居檢疫隔離。

陳小姐被安排到於機場內近候機區、一個以屏風隔開及較空曠的範圍等候。（受訪者提供）

陳小姐（化名）於本月7日與友人到英國自由行，其後曾到法國巴黎，至15日知悉港府於19日起，將對除中國、澳門及台灣以外的抵港人士，的抵港人士，實施14日的強制檢疫。陳小姐遂購買機票提早回港，希望趕及於強制檢疫實施前返港。

陳小姐指自己在抵達英國後，於9日開始出現咳嗽及流鼻水徵狀，她於18日晚上9時許乘機抵港，落機後如實向衞生署人員呈報病徵，其後衞生署職員安排她由護士登記探熱。護士指由於陳小姐曾到英國及出現徵狀，因此指她「一定要入院，起碼要兩、三日」。陳小姐先被安排於一房間等候，其後再被安排到於機場內近候機區、一個以屏風隔開及較空曠的範圍等候。

等候逾24小時未送院 職員：需待醫院通知有位

惟逾24小時後，陳小姐至19日晚上仍未獲安排送院，她稱向在場護士查問時，對方稱要待醫院通知有位後，方能安排她送院。

陳小姐指等候的一天內，曾陸續有十多人於該個區域等候，其間人員僅提供櫈、毛毯、水及餅乾等，如需要熱食，職員亦會代為叫外賣。由於等候時間漫長，而且不知何時才送院，加上現場沒有任何進行檢測或醫療支援，有部分等候人士不滿，向在場職員投訴。惟職員亦深表無奈，回應指「一張床位都無」，僅稱已向醫管局反映情況。陳小姐在場聽聞，有數個懷疑染疫人士等候多時未獲安排送院，「等足24小時，無涼沖無床瞓，淨係得個廁所同畀兩樽水我」。

等候人士座位相距不足1米

至19日晚上10時許，陳小姐與友人仍於機場等候，指現場只剩下3人等待。她稱在漫長的等候過程中，從未有醫生接見或進行任何測試，而最初被安排等候的房間，在場人士的座位相距不足1米，有人恐容易出現交叉感染，故向職員反映意見。其後一名醫生到場稱「食嘢果陣盡量行開啲，同埋話我哋有戴外科口罩，洗手咪OK囉！」，但其解釋未能釋除在場人士疑慮。至晚上近10時40分，陳小姐終獲安排送往醫院。