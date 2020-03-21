【山頂奪命車禍】資深車友教路：平時要靠左　急彎路段中間行駛

香港有不少單車發燒友，有人亦喜歡在道路上踩單車，惟今早（21日）港島山頂道發生涉及單車的奪命車禍，一名外籍男子踩電動助力車（E-Bike）落斜時疑失控越線，遭迎頭駛至的中型貨車輾斃。 有資深單車友表示，市民在公路踩單車時須遵守道路上所有交通規則，安全裝備絕不可少，單車要具備前白後紅的車燈，以讓其他道路使用者提高警覺，惜涉事單車未見安裝。此外，單車駕駛者必須注意路面情況，要有「防禦性駕駛」的意識，踩單車落斜時不要靠左，應保持在行車線中間行駛，此舉可令後車多加注意，而車手不能爬頭，避免發生「俾車夾」意外。

羅振奇認為，正常情況下單車友踩出馬路應靠左行駛，可讓汽車如常在右方越過，惟他建議在山頂道等大彎、急彎頗多的路段，單車友應保持在馬路中間行駛，此時後車便不能在右方爬頭，避免「俾車夾」的畫面。 （黃偉民攝）

單車友須遵守所有交通規則 前白後紅車燈缺一不可

香港單車資訊網負責人羅振奇表示，香港法例視單車為合法交通工具，惟踩單車時要注意路面情況，有單車徑的路段應在單車徑上行駛；如路段沒有禁止單車使用的指示牌，市民可以合法在馬路上踩單車。不過羅提醒市民在公路踩單車必須遵守道路上所有交通規則，例如切線、減速，打手號，提示其他道路使用者。另外，單車友亦要遵守《道路交通(車輛構造及保養)規例》，單車要有前白後紅的車燈，惟涉事的Bianchi電動助力單車卻沒有配置相關裝置。

羅振奇續指，發生意外的山頂道屬單車遊熱點，單車友多數在港島會環島遊或踩上山頂，故不時有單車友路過山頂道。而山頂道的特點是彎多路窄，兩架雙層巴士同時駛過，都要減慢車速。而且沿途樹木茂盛，較少陽光照射，遇上雨天，路面會變得濕滑難乾，對單車友或構成危險。

「防禦性駕駛」意識減意外發生

羅振奇認為，雨天落斜要相當小心，尤其遇到九曲十三彎的道路，要有「防禦性駕駛」的概念，即意外發生前，要採取安全行為，例如落斜前減慢車速，因單車時速可高達50至60公里，與汽車車速相若，倘若遇上突發事故會非常危險。他指，正常情況下單車友踩出馬路應靠左行駛，可讓汽車如常在右方越過，惟他建議在山頂道等大彎、急彎頗多的路段，單車友應保持在行車線中間行駛，此時後車便不能在右方爬頭，避免「俾車夾」的畫面。

由於死者使用的是電動助力車，根據《道路交通條例》，電動可移動的工具屬機械驅動，按定義都屬於「汽車」，必須領牌才可於道路或私家路上行駛。羅振奇解釋，電動助力單車與一般常見的電動單車不同，電動助力車必須依靠人力運作，「例如你用50%力去踩，佢會推動到80%，唔踩唔得」，但有助單車友上斜，減少體力消耗，近年在外國興起。類似電動助力車在香港銷售層面不違法，但卻不能在馬路上使用，羅認為香港法律比較滯後，一切責任由用家負責，民間對法例討論不足。