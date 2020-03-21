【山頂奪命車禍】電動助力車唔踩唔郁　暫未普及　多經私人購入

今日（21日）早上近9時，山頂山頂道發生致命交通意外。一名54歲德籍男子與朋友騎單車落山時，失控越過對面線，與一輛貨車迎頭相撞，單車男當場不治。死者遺下的單車為意大利品牌Bianchi 電動助力車，型號為Impulso E-Road Ultegra 11sp (E road 系列），市價約3300至4500英鎊（約30000-41000港元）。由於運輸署一貫政策是不會為電動可移動工具登記及發牌，故市民不能合法在港使用。有單車專門店職員指，電動助力車在本港暫未普及，一般都是經私人訂購回港。

奪命車禍發生後，記者向單車專門店查詢有關電動助力車的資訊，以了解涉事電動助力車的性能。職員Hugo表示，現時電動助力單車在香港並不普及，「在街上10部（單車）入面可能得1部」。該職員指，電動助力車在外國十分流行，唯在香港卻「過唔到機電署」，因為根據香港法例，電動助力車並不會獲發牌照，故香港大部份大型單車專門店均沒有出售電動助力車，而坊間所見的電動助力車不少是私人經外國途徑購入。

涉事的單車為意大利名牌Bianchi 電動助力車，型號Impulso E-Road Ultegra 11sp (E road 系列）（網上圖片/Bianchi官方網站）

Hugo續指，涉事的Bianchi電動助力車與一般電動單車並不一樣，很多人誤以為電動助力車與電動單車一樣，可自行加速。Hugo解釋，其實電動助力車「比電唔係加速」，電力只屬輔助，仍然需要駕駛者自行發力以產生動力，「只係幫助上坡輕鬆啲」。他認為，涉事型號的電動助力車的危險性不高，甚或比內地流行的「定速行駛」電動單車或電動滑板車為安全。

根據《道路交通條例》（第374章），「汽車」的定義為任何由機械驅動的車輛。電動可移動工具屬機械驅動，因此都屬於「汽車」。任何「汽車」必須領牌才可於道路或私家路上行駛。

【山頂奪命車禍】今日早上近9時，山頂山頂道發生致命單車交通意外。一名54歲外籍單車男頭部重創當場不治。（黃偉民攝）

翻查網上資料及Bianchi官方網站，Bianchi 在香港並未設立經銷商。而涉事的單車型號Impulso E-Road Ultegra 11sp (E road 系列）標榜耐用性和輕巧，電池可運作達500小時，單車亦設有多功能液晶顯示器，有5種程度上的步行輔助（Walk Assist)，最長可達200公里的步行輔助。