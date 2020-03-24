新冠肺炎│戴手帶女現石門「吉豚屋」　食客窮追　餐廳今起停業

新型冠狀病毒COVID-19（武漢肺炎）肆虐全球，本港亦有多人須戴上手帶接受家居檢疫，惟連日來不時傳出有人「逃隔離監」。昨晚（23日），網上瘋傳一段短片，可見一對男女在沙田石門「吉豚屋」用膳，有食客驚覺該女子手上戴有手帶，當場質問及報警，該對男女「敗走」，搭車時亦被的士拒載。食客窮追數百米，發現2人入住一間酒店，炮轟他們不負責任：「戴住手帶點可以周圍走呀！」 警方證實接獲報案，其後通知相關部門跟進。而「吉豚屋」事後在facebook發表聲明，指已即時將該對男女用過的餐具及餐牌丟棄，今日（24日）起會暫停營業，直至另行通知。

冇戴口罩離開 的士拒載

有關片段在多個facebook群組瘋傳，可見1名中年男子與1名年輕少女，結伴在沙田石門京瑞廣場「吉豚屋」用膳。片中可見，戴上鴨舌帽的少女，其右手手腕戴有藍色手帶。一名男食客見狀大驚，立即拍片及質問該對男女因由，惟2人至結帳時，仍不發一言，該名食客批評：「妳戴住手帶影晒㗎喇！戴住手帶點可以周圍走呀？唔好走住呀，等警察嚟。」

該對男女未有理會，其後離開廣場，當時他們均沒有戴上口罩，更欲登上一輛的士離開，拍片食客立即喝止，「仲搭的士！的士司機都畀你害死呀！」隨即向司機透露前因後果，司機聞言後，立即拒絕接載，更稱：「口罩又唔戴！」此時，該對男女才匆匆戴回口罩，繼續離去，而拍片食客則一直尾隨，沿路高聲向途人告知，片中更一度傳出途人的尖叫聲。

男方求饒：畀條生路嚟行下啦

未幾，該對男女「衝紅公仔」過馬路，並拔足狂奔，食客亦未有放棄，尾隨窮追，炮轟：「你走唔甩呀！全香港都認得你！」當時，已有另外數名途人加入追截。兩人疑見逃走失敗，最終減慢步伐，男方一度求饒：「唔出喇唔出喇，畀條生路嚟行下啦。」食客則駁斥：「你畀香港人行下生路啦！」

最終，雙方追逐至數百米外一間酒店時，少女終於開口拋下一句：「我唔知呀……」該對男女聲稱居於該酒店，有職員見狀上前查問，了解事件後稱：「會做返相應措施，聯絡相關部門。」警方證實，昨晚10時13分接獲相關報案，指有懷疑隔離人士，在沙田安群街一間食肆用膳，警方其後通知相關部門跟進，案件列作「求警協助」處理。《香港01》正向有關部門查詢事件。

吉豚屋：今日起暫停營業 直至另行通知

「吉豚屋」事後在facebook發表聲明，指經顧客獲悉事件後，當值同事已即報警，並將涉事男女用過的餐具及餐牌丟棄，今日（24日）起亦會暫停營，安排全面消毒，直至另行通知。今日起「吉豚屋」亦會檢查顧客有否戴手帶，並呼籲隔離人士切勿因一己私慾，罔顧他人安全。