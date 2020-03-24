新冠肺炎｜網傳民安隊遭警喝斥推撞　警、民安隊﹕警員沒惡劣待人

民安隊有隊員昨日（23日）於八鄉少年警訊中心準備工作期間，疑遭警方查身分證。網上有帖文稱，昨日民安隊進入八鄉少年警訊中心進行隔離營前期準備工作，其間有民安隊員懷疑走錯地方，進入了警方的辦公室走廊，有警員發現後以惡劣態度出來質問民安隊員為何到該處，並要求出示身分證。 警方及民安隊就事作回覆指，當時警員基於保安理由，查問及要求出示民安隊隊員證以核實身份，並指此為一般做法，並沒有針對個別人士，該警員亦沒有用惡劣態度對待任何人。

昨日，Facebook一專頁上，有人發帖文稱，民安隊進入八鄉少年警訊中心準備開設隔離營的前期工作時，有一名年紀較大的隊員懷疑走錯地方，誤入警方的辦公室走廊。帖文內指，一名沒有委任證的便衣警發現後「兇神惡殺（兇神惡煞）衝出來，喝斥該名隊員，「依度（呢度）你入來GA（㗎）」。

帖文中提及，涉事隊員被嚇倒，立即退回其他隊員身後，惟便衣警追出來，要求涉事隊員出示身分證，以及除下口罩報上自己的姓名。過程中有其他民安隊隊員作出協調，惟被便衣警質疑「搞事」，便衣警更衝前推撞民安隊員，之後便衣警被其他同袍帶走，事件才得以平息。

警方和民安隊﹕警員沒用惡劣態度對待任何人

警方和民安隊就事作回覆指，當日民安隊與警方進行交接工作以安排八鄉少訊中心用作政府檢疫中心。期間一名民安隊成員誤進非作檢疫中心用途的中心職員辦公室，基於保安理由，警員上前查問及要求出示民安隊隊員證以核實身份。

雙方管理層已立即向前線同事了解事件，得知該警員當時只為核實身份而要求該民安隊隊員出示職員證。此為一般做法，並沒有針對個別人士，該警員亦沒有用惡劣態度對待任何人。民安隊和警方管理層會繼續加強溝通，提供指引或支援及協助，同時亦會安排前線同事分享工作經驗，以確保日後檢疫中心運作更暢順。

警方早前表示會借出八鄉少年警訊中心用作檢疫中心。第一階段有約80個單位是翻修中心現有設施而成，單位大致完成，預計月內可投入使用。至於第二期的組合屋隔離營仍在興建中，根據早前食物及衞生局的回應，工程預計於4月份內完工，提供約120個單位。

自從武漢肺炎於本港爆發以來，政府設立多個檢疫中心，而民安隊主力負責管理檢疫中心工作，包括照顧隔離人士日常所需、在檢疫中心內巡邏等。