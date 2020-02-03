【武漢肺炎】警方消息：借八鄉少年警訊中心作隔離營　提供50單位

武漢肺炎疫情持續，政府四處尋覓檢疫隔離中心。有警方消息指，警方主動向政府建議借出位於八鄉的少年警訊中心，用作檢疫隔離中心。消息指，中心本身有約200個床位，但由於過於密集，今日（3日）經政府相關部門檢視後，初步認為需要改裝，不過仍有待政府商討決定。消息人士又指，如最終成事，希望提供50個床位。

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警方向政府建議借出位於八鄉的少年警訊中心，用作檢疫隔離中心。（資料圖片／鄭秋玲攝）

警方消息人士指，八鄉少年警訊中心於反修例示威時仍如常舉辦活動，但隨着武漢肺炎擴散，全港學校停課，中心的活動已全數暫停，故警方主動向政府提出，將中心用作檢疫隔離中心。

消息人士指，中心原本為消防訓練學校，故內裏有營舍，本身可提供200個床位，不過由於過於密集，今日經食物及衞生局、保安局、土木工程拓展署等相關部門檢視後，初步認為如要用作隔離中心，就需要改裝，期望可提供50個床位。不過消息人士亦指，最終成事與否，仍要視乎是否有反對聲音，由相關部門再商討決定。

警方消息人士指，可提供200個床位，不過由於過於密集，故需要改裝。（資料圖片／鄭秋玲攝）

有知情人士表示，該處位置偏僻，中心外只有一條巴士線及小巴線途經，而且需步行5至10分鐘方有其他建築物，形容「冇咩事唔會去嗰邊」。

翻查資料，中心原為消防訓練學校，2016年底由警方接管，並獲政府撥款約3000萬元翻新。中心營地佔地2.9萬平方米，設有16項主要訓練設施，以「體能」、「認識警務工作」和「科技」為三大主題，包括模擬罪案現場訓練室、指紋鑑證工作坊、室內鐳射靶場等。

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