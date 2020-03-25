【新冠肺炎】麥當勞暫停堂食　「麥難民」May May：驚瞓公園危險

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，本港確診人數387宗。為職員及顧客安全著想，香港麥當勞快餐店由今日（25日）起，晚上6點後不設堂食，只提供外賣或麥麥送，政策維持兩周。此舉令部分在24小時分店借宿的「麥難民」受到影響。 成為「麥難民」3年的May May稱，得知麥當勞暫停晚上堂食後，她甚為擔憂。由於擔心到光線昏暗的公園露宿危險，她計劃到尖沙咀文化中心一帶覓過夜地方。香港社區組織協會社區組織幹事吳衞東稱，無家者亦有防疫需要，希望政府盡快提供臨時收容所供無家者入住，讓他們有地方沖涼、休息，「對防疫相對安全啲」。

《香港01》記者凌晨到深水埗麥當勞分店了解，大部分人已在睡夢中。（劉定安攝）

過去3年於麥當勞過夜的「麥難民」May May，得知未來兩周未能到麥當勞借宿，她甚為擔憂，因作為女性露宿者，她不敢於光線昏暗的公園露宿，擔心治安問題，「有咩事都冇人知。」雖然麥當勞內亦會發生偷竊，但始終是「有瓦遮頭」。兩周暫別麥當勞過夜，May May稱可以捱得過，「如果真係10幾日都可以捱過，長遠就有啲憂心。」

May May稱，未來兩周打算於尖沙咀文化中心一帶覓過夜地方，惟該地帶一向為露宿者聚集地，若找不到地方，再到附近光線較猛的公園過夜，「都擔心，惟有醒瞓啲。」她亦透露，已向社協求助，希望社署可以提供暫時收容所供他們入住。

May May稱，得知麥當勞暫停晚上堂食後，她甚為擔憂。（資料圖片／余睿菁 ）

香港社區組織協會社區組織幹事吳衞東過去一直協助無家者，他稱昨晚與兩隊外展義工走訪深水埗及油尖旺一帶的麥當勞，接觸了50多名「麥難民」，他們均表示很擔心，「擔心係街唔乾淨、有人偷嘢」。

吳衞東稱，因疫情肆虐，早前政府體育館關閉，令露宿者即使想沖身保持衛生，亦無地方可沖涼，「無家者都有防疫需要」。吳衞東認為，政府應盡快推出短期臨時收容中心，供無家者過夜。他亦建議，若聚集在室內危險，政府可考慮開放指定室外籃球供無家者過夜，規定他們之間要保持距離，「有個地方相對冇咁危險，附近有廁所沖涼，對防疫相對安全。」