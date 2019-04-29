【誰願野宿？】三段無家者故事　麥難民May May：離家先可做自己

出生富貴家庭卻淪為露宿者；年少賭博輸錢離家出走、一走便是11年；美滿婚姻下的假面具令她出走、每晚尋覓容身之地……每個無家者露宿街頭的故事都不同，背後卻反應了本港露宿者的苦況。

三個露宿者，三段故事、三種期盼。(余睿菁攝)

走遍全港24小時快餐店覓容身之地的女性露宿者

60歲的May May，受訪當日身上掛有兩個袋，另有一部手推車載著她的家當。每晚她帶著大小家當，於24小時麥當勞快餐店過夜，這情況維持了兩年多，住遍全港的麥當勞，受盡旁人白眼。年輕時的May May，或從未想過有一天會露宿街頭。

難忍劏房床蝨 成為「麥難民」

30多歲時，May May誕下女兒。原本以為婚姻美滿，豈知丈夫對她態度惡劣，她受不了丈夫脾氣，於是外出工作，做補習老師。後來她想開一間補習社，動用了與丈夫聯名銀行戶口內的積蓄，並被丈夫發現。夫妻兩起爭執，丈夫報警，May May被送院治理，精神科醫生稱她患有精神病，入院住了近三個月，丈夫和她離婚。出院後無家可歸的她，於私人院舍住了兩年。出院後靠綜援維生，初時住劏房，後來因劏房內滿佈床蝨，實在無法忍受而走到麥當勞過夜，「去M記發現啲人會瞓係到，成個人瞓係凳到。」

積極參加不同的機構或聯會，成為多個聯會的執委，關心大家聲音有冇畀政府聽到，如果大家都各自為政，淨係顧住自己，果個力量好細。 於24小時快餐店露宿的May May

作為「麥難民」，May May受盡他人白眼。（余睿菁攝） 作為「麥難民」，May May指，經常會遭食客投訴，縱使她找了較隱蔽的位置，食客亦會大大聲說「畀人咁入嚟呢到，我點食嘢？」May May試過隨身的手推車被快餐店經理收起，問他取回時，對方稱「唔好再畀我見到你第二次。」 代表弱勢社群發聲 May May: 淨係顧住自己，嗰個力量好細 縱使露宿街頭，成為他人眼中的弱勢社群，May May沒有因此而令自己成為社會的「隱形人」，她積極參加不同的機構或聯會，成為多個聯會的執委，代表弱勢社群發聲，如露宿者、精神病人士、盲人等，「關心大家聲音有冇畀政府聽到，如果大家都各自為政，淨係顧住自己，嗰個力量好細。」 女性露宿者人數上升 May May: 女性不再啞忍 近年女性露宿者人數有上升，根據社協的就「24小時快餐店無家者」的調查，去年448名於廿四小時快餐店過夜的無家者中，女性有72人，較2013年的14人多了58人。而社署截至去年12月底，女性無家者則佔全部登記露宿比例的10.2%。May May認為，過去女性生於父權社會下，縱使於家中得到不公平待遇，亦會啞忍了事，惟近年女性會選擇離家，「好似我呢個例子，我只有離開呢個家，我先可以做返自己，即係畀人逼到埋牆。」

體會弱勢社群的不容易，May May代表他們發聲。（余睿菁攝）

救過4個欲自殺男女的觀塘碼頭露宿者 一日經歷被判入獄、喪子​

回望過去的荒唐事，興叔甚為後悔，希望以自己的故事，告誡他人。（余睿菁攝） 於24小時快餐店過夜，要冒著被趕的風險；而於街頭露宿，雖有固定位置，卻不時要面臨被清場的命運。於2016年觀塘碼頭露宿了近三年的興叔稱，一年總有數次會收到政府相關部門的通告，要求露宿者離開觀塘碼頭。 曾販毒 大仔因吸毒致死 興叔：因果報應 65歲的他，出生於富貴家庭，年輕時誤入歧途，結識了黑社會人士，沉淪毒海，甚至販毒，屢入監獄卻不知悔改。2000年的某天，他因藏毒罪需於東區法院上庭，最後被判獄半年。當日妻子到場旁聽，並關了手機，當她再開機時，接獲警方致電指，29歲的大仔因吸毒致死，要她前往見最後一面，「佢幾咁心痛，當場暈低。」回家後太太更一度想跳樓，幸好被細仔及時阻止。

回憶起未能送大仔最後一程，興叔流下男兒淚。（余睿菁攝）

一日內經歷判入獄、喪子​ 興叔：因果報應

一日內經歷判入獄、喪子，興叔未能見兒子最後一面，回憶當時的情況，他一度哽咽，激動到不能說話。興叔稱是因果報應，「我覺得係上天懲罰我，我細個賣毒品，做埋啲壞事 ，原來真係種橙得橙，種西瓜得西瓜（種因得因、種果得果）。」 2002年興叔戒了毒，2013年因傷人罪再入獄，2016年出獄後，太太表面上不抗拒他回家，但卻對他說怕影響孫子，「我覺得出嚟唔好沾污屋企, 要死都行遠啲死。」興叔決定離家，便開始了他的街頭露宿。

露宿觀塘碼頭 救6名卻跳海自殺男女

興叔選擇了在觀塘碼頭露宿，他認為是天意，因露宿的日子，他救了六名卻跳海自殺的男女。2017年他於觀塘碼頭救了一名墮海自盡的女子，傳媒訪問他的報道出街後，兒子曾來探望他。於街頭露宿了近3年，興叔閒時會畫畫，他希望將自己畫的油畫出售，得來的收入可用於幫助其他露宿者，「用啲錢租工廠大廈畀人入住，我唔想個個(露宿者)畀人指指點點。」興叔希望政府能幫助露宿者上樓。

年少離家 出走11年的露宿者：心係想返屋企

形容自己「11年都未有改變」的阿榮，試過站在街頭，抬頭望望自己的舊居。（余睿菁攝） 六旬的興叔信奉基督教，依靠信仰，他為自己能於露宿期間挽救他人的生命，感到安慰。然而，離家11年的阿榮仍在期盼自己有成功蛻變的一日，歸家見父母及胞姐。 年少染上賭癮 欠下巨債 今年37歲的阿榮，出身基層，年少時與家人關係差，流連於屋邨街吧、街頭，中五畢業後開始賭博，從幾千到幾萬，最後更過大海賭博，一夜輸了20多萬，一鋪清袋的他連累家人亦被放貸人追債，最終巨下的債需由家人從親朋好友東借西湊才還清。年少不懂事，欠下巨債的阿榮遭受家人又罵又打，一氣之下奪門而出。離家出走後，他第一件事是往沙田馬場賭馬，多次因犯罪而入獄，居無定所的他由各大機構的宿舍出來後，前後於街頭露宿4次。 流浪11年 阿榮：心係想返屋企 這一走便是11年。11年的流浪生活，東藏西躲，生怕於街頭被家人或朋友撞見。形容自己「11年都未有改變」的阿榮，可曾想過父母？阿榮試過站在街頭，抬頭望望自己的舊居。他又何嘗不想回家，只是還沒到時間，「心係想返屋企，但唔夠膽，佢(父母)見到你又係一事無成。」阿榮為自己訂下目標，於三、四年間，找一份固定的工作，存一筆錢且有固定住所時，便是他回家見父母及姐姐的時候。

離家11年，阿榮盼有一日能歸家。（余睿菁攝）

根據社署的統計，於2018年12月，本港共有1270名登記露宿者，而香港社區組織協會調查發現，以往露宿者是於街頭露宿，近年多了露宿者於24小時快餐店、網吧等過夜。今年4月30日至5月6日，社協聯同台灣芒草心慈善協會，舉辦「無家者－港台生活誌」展覽 冀《無家者生活誌》圖文集，台灣的露宿者會來港交流，了解本港露宿者情況，及分享台灣政府對露宿者提供的保障政策，詳情可瀏覽：https://www.facebook.com/socohk/