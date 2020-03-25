【新冠肺炎】沙田好運中心淪「死場」現結業潮　撈麵店生意跌九成

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，食肆生意大受打擊。《香港01》記者於沙田好運中心視察，商場內近七成為吉舖。屹立好運中心21年的一間撈麵店，女店員指近月生意大跌近九成，隨時面臨結業危機。沙田好運中心內衣店東主表示，近月生意如「斷崖式下落」，業主拒絕減租，商戶百上加斤只好結業，「我都唔知自己捱到幾耐！」

個個唔岀街，今次應該好多人（商戶）執笠，我都唔知自己捱到幾耐。 胡小姐 沙田好運中心內衣店東主

《香港01》記者於沙田好運中心視察，商場內近七成為吉舖。（鄧詠中攝）

撈麵店女店員指，過去不少人到撈麵店買小食「醫肚」，惟近月停工及停課，撈麵店幾乎無人光顧，生意大受打擊，營業額大跌近九成。「沙士都無咁嚴重，當年有人嚟行吓街，今次（新冠肺炎）真係無咩人出街！」

「以前成個商場冇乜吉舖！」眼見附近的商戶不敵疫情來襲，於收入不足情況下紛紛結業，她指多間租戶曾多次要求業主減租，惟業主拒絕下調租金，「反映咗好耐，寫信都寫咗好多次，個個都做到心灰意冷。」女店員指如果生意繼續受創，擔心面臨結業危機。

撈麵店顧客：近月減少光顧、轉購外賣回家

「幾個月冇嚟，岀街都少咗！」撈麵店顧客楊小姐表示，疫情前經常與兒子光顧撈麵店，近月亦減少光顧，以及轉買外賣回家吃。楊小姐稱商場出現大量吉舖，她坦言明白小商戶困境。「業主唔肯減租，一日都開唔到單，要交租同畀人工，畀著我都摺（結業），遲早成個商場都係吉舖。」

經營內衣店的胡小姐指，今次疫情令市道慘淡，業主拒絕減租令商戶百上加斤。（鄧詠中攝）

內衣店東主：市況如「斷崖式下落」

「以前都有啲人行吓街，最近無咩人出街，我都係純粹做熟客。」於好運中心經營內衣店近30年的胡小姐指，今次疫情令市道慘淡，加上去年反修例事件少人出街，港人消費力減弱，她形容市況如「斷崖式下落」。胡表示，業主拒絕減租令商戶百上加斤，其店將於今年12月完約，擔心收入不足會提早結業，「個個唔岀街，今次應該好多人執笠，我都唔知自己捱到幾耐。」