新冠肺炎│九龍城足浴店生意跌九成　女技師縫製布口罩打發時間

受新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，本港百業蕭條，當中足浴按摩業更陷入停頓狀態，甚至數天沒有客人光顧。有於九龍城的足浴按摩店稱疫情下生意大跌九成，有技師因沒有底薪，在沒有客人下只好離職；亦有技師由月入逾1.6萬元急降至只有4000元，老闆需要每月貼數萬元錢支付租金及日常營運開支，坦言若情況持續，恐有面臨結業。

九龍城一帶有多間足浴按摩店，平日不少人會前往光顧，惟近日受疫情影響，足浴店生意一落千丈。位於九龍城龍崗道一間的足浴店，於2018年尾開張，老闆斥資80萬裝修，惟開張一年多，已經歷了社會運動及武漢肺炎疫情，職員李小姐稱，反修例前生意情況屬正常，每月可賺數萬元，反修例期間收入雖減少，但仍可達到收支平衡。

惟自年初爆發疫情後生意大受影響，店內技師是以拆佣形成分成，不設底薪，有技師試過數天沒有生意，店內原本有6名技師，現時只剩下3名。李小姐透露，該店本月至今的收入只有2萬多元，相信今個月老闆要墊5萬元支付租金及日常開支。她亦透露，收銀員需減薪2,000元與公司共渡時艱，而老闆向員工表示，疫情沒有好轉的話，足浴店有機會面臨結業。

位於福佬村道的足浴店，技師邱小姐在店內忙著消毒，她稱即使沒有客人，亦要做好消毒工作。（蔡正邦攝）

另一間位於福佬村道的足浴店同樣「拍烏蠅」，早上開門至下午1時許，一個客人也沒有。技師邱小姐在店內忙着消毒，她稱即使沒有客人，亦要做好消毒工作。

邱小姐透露，足浴店開了近8年，最近是開張以來生意最差的時期，「未試過咁差」，她稱上個月有4天是一個客也沒有，其餘日子每日只有1至2名客人光顧，不少客人都會要求當着他們的面前再消毒一次，才進行足浴。

邱小姐稱，疫情下生意少了九成，收入亦大打折扣，由原本每月平均收入1.6萬至1.8萬元，變成現時月入僅4,000元。由於沒有客人，邱小姐及同事們在店內研究自製布口罩以打發時間，她戲稱自己「由按腳變成車衣女工」。