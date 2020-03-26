【鄭麗琼被捕】鄭麗琼涉煽動意圖罪被捕　通宵扣查後保釋

民主黨中西區區議會主席鄭麗琼被捕，於葵涌警署通宵扣查，民主黨多名成員今早（26日）到警署聲援，通宵扣查後下午獲准保釋。警方交代案情指鄭麗琼涉嫌煽動意圖罪被捕，被問到鄭發表的帖文中哪部分涉及「煽動」，網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑指調查仍在進行中，不會詳細討論案情，只稱會諮詢律政司意見，並提醒市民散佈起底行為有可能違反法庭禁制令，更有可能干犯《刑事罪行條例》第9及10條，以及違反私隱條例。

鄭麗琼（紅衣）涉煽動意圖罪被捕，通宵扣查後保釋。（歐嘉樂攝）

【鄭麗琼被捕】中西區區議會主席鄭麗琼涉煽動意圖罪被捕，警方交代案情。（鄧詠中攝）

網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑交代案情，指過去一兩日在社交媒體，有人非法發佈一名警務人員同家人個人資料，包括相片、姓名、職員編號、地址及電話等，亦有人發佈。鼓吹暴力，煽動仇恨的言論」，展開調查並在今日（26日）凌晨於葵青區拘捕一名60歲女子，涉嫌干犯《刑事及罪行條例》下煽動意圖罪。



警方檢取一部手提電話，案件仍然調查中，會檢視被捕人有否干犯私隱條例下罪行，會徵詢律政司意見，研究被捕人有無違反高等法院去年10月及11月派佈兩份禁制令，干犯藐視法庭罪。

中西區區議會主席鄭麗琼（紅衣者）被警方帶到葵涌警署調查。（劉定安攝）

被問到轉載該警員資料的人很多，為何只拘捕鄭麗琼，而鄭的帖文「如果這名警員是有良知的？請自首！以眼還眼」中哪部分有煽動成份？莫俊傑強調是次拘捕行動針對犯罪行為，「唔係針對個人嘅，唔會理佢咩背景咩工作嘅」，指警方積極調查此類案件，由於調查仍在進行中，不會詳細評論，不排除有更多人被捕，會就案件徵詢律政司意見。

他提醒市民，煽動言論或煽動暴力、散佈起底資料有可能違反法庭禁制令干犯藐視法庭罪，更有可能干犯《刑事罪行條例》第9及10條煽動罪，以及違反私隱條例。他又稱起底行為不止對當事人及其家人造成傷害，更影響社會安危，社會各界因怕起底被逼保持沉默，造成寒蟬效應，失信、恐懼、仇恨損害公眾對法治的信心，認為任何人行使自己權利時都要尊重他人權利，強調警方以公平公正處理此類案件。

去年9月印尼女記者Veby Mega Indah於灣仔行人天橋採訪示威衝突期間，疑遭警員的子彈射盲右眼。警方在其要求交出當天開槍警員身份的聆訊中，確認當日在涉案地點發射一枚橡膠子彈，惟未有披露警員身份。

近日有網民在Fb群組上載一名警員的個人資料，指稱就是該名警員開槍。鄭麗琼把圖文一併轉載，並寫有「如果這名警員是有良知的？請自首！以眼還眼」《大公報》昨日（25日）報道事件，鄭麗琼已把有關貼文刪除。

鄭麗琼昨日深夜遭警方拘捕，今日下午2時許獲准保釋。約百名民主派人士今早到警署聲援，其黨友涂謹申指警方引用煽動意圖罪拘捕鄭，是濫用殖民地時期的惡法，認為定罪需構成即時恐慌和危害公眾安全，見不到鄭麗琼的網上言論構成有關條件，促請政府就事件作出交代和解釋。

律師梁永鏗接受《香港01》訪問指，即使是轉載，原封不動散佈起底資料，都屬於「展示或複製煽動刊物」，違反《刑事罪行條例》第10條，涉及煽動意圖罪。

雖然《刑事罪行條例》第9、10條為殖民地時期相關條文，涉及「其他反英皇罪行」，但當中有列明「引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意」或「煽惑他人使用暴力」或「慫使他人不守法或不服從合法命令」均屬犯罪，而未有指向「女皇陛下」等字眼，加上回歸後《釋義及通則條例》下任何條文中對女皇陛下等字眼，在條文內容相關情況下，解釋為對中華人民共和中華人民政府或其他主管機關，以使適用於現時。

煽動意圖罪一經定罪，第一次定罪可處罰款$5,000及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。