【新冠肺炎】竹篙灣檢疫中心渠道設計曝光　座廁獨立排污管防播菌

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，早前港府撥款1.9億元於大嶼山竹篙灣建檢疫單位。今日（27日）早上《香港01》記者到竹篙灣視察，發現已設一幢樓高2層的檢疫中心，工人忙於接駁外牆水管。測量師學會前會長何鉅業接受《香港01》電話訪問表示，據現場圖片可，排污系統共有2大預防交叉感染措施，包括所有廁所設有獨立座廁排污管，可以降低經「排污管」傳播、交叉感染病毒風險，以及W型聚水器以解決聚水器乾涸問題。

「獨立」座廁排污管 降低交叉感染風險

疫情持續，檢疫中心單位需求日增，政府在鯉魚門公園及度假村、西貢戶外康樂中心及八鄉少訊中心增建及翻新現有單位，並在竹篙灣建新檢疫中心。《香港01》記者曾視察鯉魚門的組合屋內部情況，發現其排污系統採用3大預防交叉感染措施，包括「W型」聚水器、污水渠和廢水渠雙管式設計、以及地底排水溝式設計。

而竹篙灣檢疫中心的興建工程如火如荼，記者今（27日）往現場視察情況，發現組合屋以兩層設計，單位外牆可見喉管。測量師學會前會長何鉅業就現場圖片作分析指，該幢樓高2層的檢疫中心，所有廁所都有座廁獨立排污管、地下和1樓座廁各設有一條通風管，以及地下、1樓的面盆及地台共用一條去水通風管。

【迪士尼二期竹篙灣單位】《香港01》記者到場視察，竹篙灣的興建工程如火如荼，有地皮築建成兩層高的檢疫單位。（蔡正邦攝）

每層設獨立座廁通風管 降傳播、交叉感染風險

何鉅業指出，檢疫單位的地下及1樓層數，均設有獨立的、供座廁排氣的「通風管」，接駁全層所有座廁，以降低經「排污管」傳播、交叉感染病毒風險。另外，「由於通風管要近個座廁」，故以打橫、水平設計。

座廁排污渠上方一條幼身管道「反虹吸管」，該管道由室內接駁到外牆，之後再接駁外牆通風管。根據一般做法座廁排污渠有「反虹吸管」接駁通風管，目的是令管道的氣壓平衡，水泵不會吸走所有廁所水。

W型聚水器解決聚水器乾涸問題

另外，由於「沙士」時有大廈出現U型聚水器乾涸問題，當沒有水阻隔時，沙士病人糞便的病毒，就有可能經糞渠傳至其他單位。故「沙士」後一個新設計「W型聚水器」面世，而今次竹篙灣檢疫中心亦有使用。

該「W型聚水器」的左邊喉管接駁至洗手盤排水口，中間喉管接駁地台的排水口，右邊喉管接駁至垂直的污水管。該垂直的污水管上駁「地下、一樓的面盆及地台去水通風管」，下駁地底的總排水渠。

當污水經「W型聚水器」流走時，會經垂直的污水管下流，而空氣則可經上方的通風管作平衡。有關設計可解決聚水器乾涸問題，有助隔開其他樓層水渠的穢氣及細菌，防止病毒散播。

▼早前竹篙灣檢疫中心興建情況▼

政府使用1.9億元興建檢疫中心

翻查資料，政府在大嶼山竹篙灣一直預留60公頃填海土地，供香港迪士尼樂園發展第二期，惟該地已閒置多年。政府早前指會於該土地興建檢疫中心，首階段建100個單位，連同工地平整及基礎設施共花費1.9億元。首批單位預計5月落成啟用。竹篙灣檢疫中心第二期則料興建500個檢疫單位，工程預計於今年4月開始，並於7月完成。