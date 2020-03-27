小西灣武器庫｜Wargame友製子彈　防空石屋試槍　警﹕供應示威者

昨晚（26日）警方根據線報，在小西灣龍躍徑附近一間荒廢石屋發現約800粒彈殼、200粒彈頭、一批火藥和化學品，懷疑有人於石屋內製造子彈及爆炸品，先後拘捕年齡介乎20至25歲的4名男子。警方表示，部分9mm口徑彈殼​曾使用。 據了解，在石屋當場被捕的3名男子，2人為學生、1人無業，他們皆是Wargame發燒友，疑利用他們對槍械及子彈的知識製作危險品。其中1名姓蔡被捕男子與2017年5月「Wargame殺局」其中一名被告屬戰友。至於其餘1名在單位內被捕男子，為石屋被捕人的胞兄。警方初步檢獲2支長、短氣槍，惟因有人曾在石屋外試槍，不排除真槍被藏起，案件仍在調查中。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，相信疑犯製造彈藥、爆炸品，希望供應暴力示威者使用，亦不排除疑犯自己使用。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，昨日傍晚6時許，接獲線報指石屋有可疑人，港島衝鋒隊登山發現石屋附近有3名20至23歲男子，並在石屋內發現疑似子彈、化學品及武器。3人涉嫌藏有攻擊性武器、無牌管有槍械或彈藥及藏有工具可作非法用途當場被捕。O記另外在柴灣區拘捕一名25歲男子，4名疑犯有2人為學生，現仍被扣查，警方不排除有更多人被捕。

石屋被捕3男為Wargame發燒友

據了解，當場被捕3名男子屬Wargame發燒友，分別是姓蔡20歲男子，報稱是學生、姓鍾23歲男子，報稱是學生，以及姓林23歲男子，報稱無業。其中，姓蔡被捕人與2017年5月「Wargame殺局」其中一名被告屬戰友。其餘一名被捕男子姓鍾25歲，於寓所被捕，與23歲姓鍾被捕男子為兄弟關係。

李桂華表示，石屋為二戰前軍事設施，主要用作防空用途，現時間中會有非法入境者逗留，石屋外有發電機用作供電及照明。據了解，其中3名被捕人家住小西灣，因此在鄰近居住地方尋找武器庫，惟石屋位置鄰近行山徑，3人經常出入引起懷疑。

警檢部分曾使用9mm口徑彈殼​

O記警司楊耀宗警司表示，警方於現場檢獲製作炸藥原材料，包括硝酸鉀、硝酸銨、強酸、電子磅，可用作製造炸藥，而混合硝酸鉀、硝酸銨及強酸，配合技術及適合比例混合，便可製作爆炸品。楊耀宗警司指，部分原材料有合法用途，在市面上容易購買，當中硝酸銨有恐怖份子使用。警方於現場亦檢獲大量製作子彈材料，包括800多粒不同口徑彈殼，大部份為9毫米彈殼，當中部分彈殼連火帽、部分曾使用彈殼、10粒長槍子彈、200多粒彈頭，而彈頭圓滑未曾發射，可用機器夾製成子彈，現場檢獲部分已製成子彈，可用於手槍及步槍。另外亦檢獲製造子彈工具，包括壓床機及黑火藥。楊耀宗形容現場有一定規模，絕對有能力製作可發射的子彈。警方亦在被捕人士家中檢獲氣槍及氣槍配件。

警：幾肯定這些物品將會在一些暴力示威現場使用

李桂華指，會追查原材料如何進入香港、供應何人，不排除會有更多人被捕。被問到警方如何肯定供應暴力示威者，李桂華指「幾肯定這些物品將會、很希望能夠在一些暴力示威現場使用，而且覺得有其他人使用。」他指不排除疑犯自己使用，但情報顯示會有他人使用。李桂華指，800粒子彈可能奪去800條人命，警方非常重視案件，雖然子彈自製，火力未及軍事或商業用途子彈，但有一定殺傷力。

劉雲達總督察表示，彈藥包括案中涉及的彈殼及彈頭，「無牌管有槍械或彈藥」最高可被監禁14年，「無牌管有或製造爆炸品」，最高可被監禁14年，若爆炸品造成傷亡，可被判終身監禁。李桂華表示，相信製造者製造彈藥、爆炸品，希望供應暴力示威者使用。他指現場環境很危險，有一部發電機，但非常接近爆炸品，若發生爆炸後果不堪設想，又指疑犯肆意試用槍械、子彈、弓箭，可能會誤傷途人。