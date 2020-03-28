【屯門奪命車禍】私家車疑出閘失控、猛撼途人輕鐵　男途人送院亡

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今日（28日）早上8時許，屯門輕鐵大興南站對開發生車禍，一輛私家車與輕鐵相撞，事件中3人受傷，當中一名男途人被撞至重傷，他送院後證實死亡，私家車女司機及輕鐵司機輕傷。該名女司機涉危險駕駛導致他人死亡被捕。

現場消息指，肇事私家車女司機到屯門區與友人飲茶，其後她經大興邨停車場出閘。女司機出閘時疑失控，私家車衝出路口，撞及一名男途人，私家車再衝前撞及輕鐵。有目擊者表示，事發時聽到嘭一聲，涉事私家車撞到嚴重損毀、車頭冒出白煙，橫互輕鐵軌道上。

現場消息指，涉事女司機出閘時疑失控，私家車衝出路口，撞及一名男途人，私家車再衝前撞及輕鐵。（黃偉民攝）

警方表示，事發在今日（28日）早上約8時50分，一輛紅色私家車由於屯門大興邨駛出，該車出閘時疑失控，先撞上停車場閘杆。私家車再衝前撞及一名過馬路的男途人，其間未有停下，再而衝過行車線，猛撞一輛輕鐵的車頭。捱撞的55歲男途人遭撞飛近14米，他送院後證實不治，至於該名年約40歲女司機腰傷送院，她初步通過酒精呼氣測試。

早上9時5分，港鐵宣佈，由於大興(南)站附近發生交通意外，輕鐵服務受阻，有輕鐵路綫需要改道。至早上10時50分，港鐵指輕鐵服務逐步回復正常。

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