【奪命工傷】將藍隧道地盤　37歲男工遭工字鐵擊斃　遺半歲大兒子

一場奪命工傷，一名地盤工意外斃命，遺下妻子及6個月大兒子！今日（31日）早上約11時，連接將軍澳及藍田（將藍隧道）工程地盤，一名男工人遭一塊約17米長及1.3米闊的「工字鐵」擊中胸部。該名37歲姓黎男工陷入昏迷，送院搶救後證實不治。警方初步調查後相信事件無可疑，案件列工業意外。男事主死因有待驗屍後確定。

該名37歲男工遭工字鐵擊斃，男死者是家庭經濟支柱，生前與太太育有一名6個月兒子。（鄧詠中攝）

工業傷亡權益會：男事主為經濟支柱 遺妻子及半歲大兒子

工業傷亡權益會表示，今次意外懷疑是由於吊運中的工字鐵傾斜，打中男事主。死者是家庭經濟支柱，生前與太太育有一名6個月兒子。涉事工程屬於土木工程拓展署，由中國路橋及Build King聯營承建。工業傷亡權益會指，求勞工處徹查意外經過，公佈成因，讓業界參考避免同類意外。

工權會亦提醒僱主，必須在吊運前須做好風險評估，預計現場可能出現的風險，作出相應的安全措拖預防危險發生。其次吊運時，須扎穩吊運之物件，檢查零件、索具是否穩固。最後吊運期間必須清空現場，確保其他人無法進入，亦需安排訊號員等工作人員站在安全位置，以免發生意外。

勞工處：就意外原因展開調查

勞工處表示，正調查今早於將軍澳發生的工業意外。勞工處接報後已即時派員到現場，就意外原因展開調查。 據資料顯示，將軍澳至藍田隧道是建造一條長約4.2公里的雙線雙程行車路，東端連接將軍澳寶順路，而西端則與啟德發展建議的T2主幹路連接，其中大約2.6公里為隧道。核准工程預算約151億元，工程於2016年7月展開。