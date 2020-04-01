解放軍駐港部隊直升機失事當日　多區出現電壓驟降、架空電纜故障

周一（30日）駐港解放軍一架直升機，在大欖郊野公園一帶訓練期間失事。今日（1日）早上《香港01》記者到八鄉甲龍林徑，有一輛中電工程車到場，其後有中電人員上山進行工程。翻查資料顯示，周一下午4時至6時許，本港發生逾100宗困升降機及警鐘誤鳴事故。當時中電發言人指，因架空電纜故障，供電系統錄得少於0.1秒短暫電壓驟降。

今日早上11時許，有中電工程車及工程人員到場。（鄧栢良攝）

附近村民群姐表示，今日才知悉懷疑解放軍駐港部隊直升機失事，她稱不擔心事件，「因為佢哋（直升機）唔近民居，平時只會經山區。」她指，過去星期日沒有直升機駛經，但星期一至六間中有直升機，她指間中有工程直升機飛過上址，並且吊着一些工程組件，例如電纜。

翻查資料顯示，本周一（3月30日）下午4時至6時許，發生逾100宗困升降機及警鐘誤鳴事故。當日消防接獲至少75宗有人被困升降機報案，九龍區主要集中在旺角、尖沙咀、荔枝角及黃大仙等地，而新界區粉嶺、小瀝源、葵涌及荃灣亦有不少報案。

另外，消防處亦接獲至少26宗火警鐘響鳴事件。中電表示，下午4時48分，連接屯門龍鼓灘至沙田的40萬伏特架空電纜故障，供電系統錄得少於0.1秒短暫電壓驟降，導致升降機啟動保護裝置而暫停運作。

▼過往解放軍駐港部隊直升機▼