解放軍駐港部隊直升機失事範圍　「電塔」頂部彎曲、技工緊急維修

周一（3月30日）解放軍駐港部隊有直升機失事，今日（1日）《香港01》記者肇事的大欖郊野公園一帶，發現有「電塔」頂部撞至屈曲，有電線下墜，其後有3名維修員爬上電塔頂部，相信正進行緊急維修。有軍事專家指，由於駐軍任何行動可能涉及軍事機密。因此駐軍執勤時遇事故，可獲豁免配合執法，警察無權查處。

周一（3月30日）解放軍駐港部隊有直升機失事。今日（1日）下午，香港01記者於附近發現有「電塔」頂部撞至屈曲。 （黃偉民攝）

軍事專家：駐軍的任何行動 可能涉及軍事機密

有軍事專家稱，是次意外與駐軍在港發生車禍時處理的手法類同，即是駐軍在執勤時遇事故，可獲豁免配合執法，警察無權查處，要等軍隊督查員到場，因為駐軍的任何行動都可能涉及軍事機密。

根據《駐軍法》第2章第7條規定，香港駐軍的飛行器、艦船等武器裝備和物資以及持有香港駐軍發的證件或者證明文件的執行職務的人員和車輛，不受香港特別行政區執法人員檢查、搜查和扣押。

立法會議員譚文豪：民航無權調查 交由駐軍調查

曾任民航機師的立法會議員譚文豪稱，現時本港民航機發生意外時，均由民航意外調查機構調查，惟駐軍軍機發生意外，民航意外調查機構則無權調查，交由駐軍調查。惟譚文豪認為，雖然事故由駐軍調查，但封鎖現場進行調查時，其封鎖範圍或會影響行山人士，令行山人士在不知情的情況下有所擔憂，認為是次駐軍於事發一日後才通知港府的做法有些遲，應及早通知好讓當局協調封鎖現場及了解是否有人受傷。

2019年6月30日，解放軍駐港部隊昂船洲軍營舉行開放日活動，活動持續2天，共吸引約3萬名市民和青年學生入營參觀，近距離感受軍隊、軍營和軍人所獨有的文化和魅力。圖為解放軍駐港部隊空軍直升機裝備展示，吸引市民拍照合影。（中通社）

日前，駐香港部隊新聞發言人韓鈾中校發布消息，指3月30日下午，駐軍一架直升機在大欖郊野公園一帶執行飛行訓練任務時失事，原因正在調查中。而保安局發言人表示，收到中國人民解放軍駐香港部隊（駐軍）的知會，得悉3月30日下午，駐軍一架直升機，執行飛行訓練任務時失事。事故並未涉及任何民居受損或市民受傷。