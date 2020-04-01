【8.31七個月】54人被拘最細12歲　警稱無人因限聚令被捕或票控

昨日（3月31日）為8.31事件7個月，網民晚上如過往多月，響應號召到太子站B1出口外舉辦獻花活動，其間有黑衣人於大南街以竹枝堵路，警方截查及拘捕多人，又多次引用禁止多於4人於公眾地方聚集的「限聚令」作出警告，要求在場人士離開。 警方指昨晚共拘捕43男11女，年齡介乎12歲至70歲，又指暫未以「限聚令」拘捕或向任何人士發出告票或傳票，但保留追究權利。

網民號召昨晚（3月31日）到太子站B1出口外舉辦獻花活動。（資料圖片／歐嘉樂攝）

的士上伸旗幟揮舞 3男1女涉公眾地方行為不檢

警方指昨日（31日）下午約3時起，有示威者在港鐵太子站一帶非法集結，其間有部分示威者在太子道西及荔枝角道交界設置路障，堵塞交通。晚上約10時30分，有示威者向九龍西洋菜街北430號一停車場及港鐵旺角東站投擲汽油彈。警方指於現場多次警告無效，遂採取拘捕行動，全晚共拘捕43男11女，年齡介乎12歲至70歲，涉嫌非法集結、在公眾地方行為不檢、藏有工具可作非法用途及盜竊等。

警方指執行截停搜查行動期間，分別於一名16歲女童、一名60歲女子及3名18歲至29歲男子身上檢獲一些懷疑屬於他人的八達通或信用卡，他們涉嫌盜竊被捕。

另外，警方指昨晚發現一輛的士沿彌敦道慢線往旺角方向慢駛，該輛的士行車期間不斷響號及高聲播放音樂，車上有乘客把旗幟伸出窗外揮舞，涉嫌在公眾地方內擾亂秩序的行為，影響其他車輛及道路使用者，人員遂將的士截停，車上3男1女涉嫌在公眾地方行為不檢被捕，他們年齡介乎12歲至28歲，案件交由旺角警區刑事部及西九龍總區反三合會行動組跟進。

截查75人發警告 無人因限聚令被捕或票控

此外，警方多次向在場人士發出警告，提醒其聚集形式有可能違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，經警告無效後，警方遂於大南街及太子道交界、港鐵太子站外及旺角一帶地區共截停搜查56名男子及19名女子，並以口頭解釋、勸籲及警告方式，提醒在場人士配合規例的要求，並向他們登記資料。

就昨晚行動，警方暫未以《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》拘捕任何人或向任何人士發出告票或傳票，但保留追究權利。警方呼籲市民遵守新規例，在面對警方的執法行動時要立即配合，並提醒身邊各人合作，在目前公共衞生面臨威脅的時候，共同為抗疫工作出力。