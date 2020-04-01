【8.31七個月】大埔警署被擲汽油彈　3中學生涉縱火、襲警被捕

大埔警區助理指揮官（刑事）莊成逸警司指，於今（1日）凌晨2時許，有3名男子向大埔警署的車輛出入處方向投擲汽油彈，其中3枚汽油彈投入警署內，另外2枚則在警署外，在附近埋伏的警員即時採取行動，以「縱火」拘捕3名男中學生，年齡介乎16至18歲。其中2名被捕人士曾作出反抗、襲擊警員，所以警方會加控「襲警」。案件交由大埔警區重案組第一隊跟進，3名被捕人士將會通宵扣查；警方會繼續調查，不排除會有更多人被捕。

在本年度頭3個月，警方錄得16次汽油彈襲擊警察建築物事件，涉及71枚汽油彈，共有7男1女被捕，年齡介乎16至62歲。莊成逸警司從近期案件觀察所見，被捕人士有年輕化趨勢，他指出有人或會以為年輕會得到輕判，甚至不用負上刑事責任，這是錯誤的觀點。因為製造或儲存汽油彈屬嚴重罪行，把汽油彈投擲至建築物內會引致人命傷亡，而「縱火」一經定罪可被判終生監禁。

莊成逸警司舉出近期法庭裁決為例，僅僅藏有汽油彈便判入獄12個月，「大家可以試想，投擲汽油彈會遠超於此刑罰」，他希望年輕人不要以身試法。莊亦呼籲家長多與兒女溝通，強化其守法精神和法治重要性，才不會容易被他人煽動。他重申不會容許任何犯罪行為，必定嚴肅跟進，將犯罪者繩之以法