【新冠肺炎】限聚令未滅非法聚賭活動　大興邨麻雀枱、啤牌藏花槽

禁止多於4人在公眾地方聚集的「限聚令」於過去周日（3月29日）已生效，惟有地區組織成員發現，屯門大興邨內仍有十多名人士聚集在公園內，懷疑進行非法賭博。《香港01》到場了解，發現公園內的花槽位置放置有數張麻雀枱、幾張摺枱及數十張摺凳，懷疑用於賭博。而附近另一公園，亦有十多名人士聚集，部分人將口罩拉下，與在場人士交談甚歡。

公園一角的榕樹下，有3張麻雀枱、數張凳子及摺枱等。（郭倩雯攝）

《香港01》記者今早與屯門社區網絡召集人羅焯勇前往大興邨洋紫荊花園觀察，公園內有十多名人士在場，或是認出羅焯勇，公園內的人士變得很警惕，其中一名原本坐在長凳的男子突然站起來四處徘徊，惟其目光一直停留在記者及羅焯勇身上。

記者逗留的15分鐘，公園內的人士愈來愈少，惟公園內曾進行賭博的痕跡無處不在，行人不難於花槽內發現被遺棄的啤牌，有一個竹簍內更有數十張啤牌，而公園一角的榕樹下，有3張麻雀枱、數張凳子及摺枱等，整個公園多處放有的膠凳、摺凳高達近20張。

羅焯勇稱，平時一些叔叔、伯伯便會將麻雀枱及凳子搬出來，就地開枱進行賭博，「直頭好似一個賭場咁樣」，而這種聚賭情況每日都在上演。大興邨附近另一公園青田遊樂場同樣有十多名人士在場，他們分成兩個小圈子，部份人拉下口罩交談，未知有否進行賭博。

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公園內有多塊告示牌寫明嚴禁賭博，惟告示未起到作用。羅焯勇表示，平日聚賭問題已影響邨內其他居民，令他們不敢前往該地，因聚賭人士會向他們投來不友善目光。而近日加上新型肺炎疫情，邨民更加避免前往公園，因有聚賭人士不戴口罩，亦有聚賭人士為貪方便在公園附近山坡位置小便，造成衛生問題。

羅焯勇稱，自「限聚令」實施以來，已先後5次就公園內有超過4人聚集報警，其中一次見到警方於報案後一小時才到場，當時公園涼亭內只剩下3名人士在場，從羅提供的圖片見到，當時該3名在場人士中有2人沒有戴口罩。他擔心若情況沒有改善，萬一有人聚賭人士感染新型肺炎，對社區會造成影響，促請政府加強執法。

根據屋邨管理扣分制第B12條， 「在公眾地方非法賭博」，如住戶在其所居屋邨內公眾地方因違反《賭博條例》而被定罪，相關的租戶會被扣5分。而根據現行法例，非法收受賭注，最高可被判處罰款港幣500萬港元及監禁7年；參與非法賭博最高可被罰款3萬港元及監禁9個月。