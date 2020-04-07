大角咀再現童黨行劫案　犯罪學家：疫情下少兼職　缺錢鋌而走險

大角咀發生童黨行劫案，5名男女打傷一名夜歸女子並搶去其手袋，劫匪乘的士逃至深水埗被警方截獲，2名13歲中一學生當場被擒，警方正追緝在逃2男1女同黨。近期多宗童黨罪行引起惹社會關注，包括去年9月，4名未成年男童3度在街頭行劫被捕﹐以及屯門少女被圍毆掌摑的「牛丸事件」。犯罪學家指出童黨行劫案是「肺炎疫情後遺症」，疫情下少兼職，少年缺錢鋌而走險。

其中1名被捕男童。（陳永武攝）

昨日（6日）深夜1名51歲女士在街頭被5童黨打傷及搶去手袋，2名男童被捕。據了解被捕2人是13歲中一學生。劫案中仍有3名年齡相若的男女在逃。

大角咀去年發生連環劫案，事後查明為童黨所為。去年9月23日、24日及26日凌晨，大角嘴大全街及福全街發生3宗劫案，3人遭歹徒以木棍襲擊及打劫，其中兩事主被打至頭破血流，掠走財物總值約3萬元。警方追查後拘捕4名年齡介乎13至16歲男童。

「牛丸事件」 警「踏影行動」打擊童黨

年初屯門安定邨停車場天台「牛丸事件」，一名15歲少女因感情糾紛，遭綽號「牛丸」的女子及一名惡女至少掌摑32把及16度拳打腳踢，長達4分鐘片段被上載到網絡引起軒然大波。警方採取行動，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕「牛丸」的17歲少女及另一名15歲女童。

之後更爆出「牛丸事件2.0」，一名13歲男童在安定邨籃球場打波與人結怨，遭至少10名童黨押到商場天台「暗角」，被人以鐵通猛力毆打、狂踩頭部及背部，甚至用燃燒的煙頭「辣」其身體。

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未成年犯罪涉案範疇廣泛

鑑於屯門區內青少年犯罪活動有上升趨勢，警方上月展開為期8日「踏影行動」，行動中拘捕60人，當中有40人為24歲或以下，其中15人報稱學生。他們涉嫌襲擊致造成實際身體傷害（AOABH）、盜竊、藏有攻擊性武器、刑事毁壞、勒索、刑事恐嚇、非禮、販毒、藏毒、藏有工具可作吸食毒品用途和無牌賣酒等。

今年3月，警方接獲報案，指一名11歲女童從今年2月起在大埔區多個地點，包括太和邨附近一個公園及屋邨內的後樓梯遭人拳打腳踢、以角鐵及木棍襲擊，甚至被人在公廁拍下裸露照片，繼而遭勒索金錢，欺凌時間長達1個月。警方反黑組調查後拘捕10名男女，各人年齡僅10至14歲。

城大犯罪心理學家黎定基分析童黨劫案與「錢」脫不了關係，加上朋輩影響而犯罪。他形容童黨問題「肺炎疫情後遺症」，疫情下食肆倒閉，兼職機會少，甚至父母失業，導致少年失去金錢資源，因此造成的青少年犯罪問題，但政府未有重視。再者，朋輩影響下形成小群組，抱有僥倖心態，以為「好易走得甩」而犯案。

對於警方近日不斷強調過往半年社會事件出現鼓吹犯法的言論，導致年輕人守法意識薄弱，黎定基認為社會事件本身與社會事件造成的不安穩相比，不穩定環境對童黨影響較大，在肺炎疫情下兼職機會少，少年失去正當收入，易生貪念收維持生活水平。