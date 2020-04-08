【警訊換主持】點讚反警專頁被篤灰　《警訊》主持梁皓妤遭撤換

《警訊》主持女警員梁皓妤（Ruby）疑被撤換，今晚播出的《警訊》中不會再出鏡。今日有消息指，由於《警訊》主持人是代表警隊，警隊管理層認為梁皓妤於社交網上的言論與警隊價值觀不符，不適合再主持《警訊》；另一撤換原因為梁皓妤於警察公共關係科（PPRB）已駐守滿3年，到期調換崗位。據悉，男警張繼安將接替其主持，他為藝人張繼聰的弟弟。

梁皓妤2017年成為《警訊》主持之一，當時香港警察Facebook專頁有介紹她為新主持人。（香港警察Facebook專頁截圖）

梁皓妤駐守警察公共關係科(PPRB)，由2017年4月開始主持《警訊》，惟自去年的反修例風波起，其於社交網站上的言論受到爭議，包括留言「支那運動員」、於Facebook點讚「香港黑警 Hong Kong PoPo」的專頁，其政治立場受到同袍質疑，接二連三有同袍向處方投訴她。

剛過去的周日（4月5日）有聲稱香港警察的網民於微博上出帖文，圖文並荗細數梁皓妤的言行，稱其侮辱國家運動員，行為有辱警務人員聲譽等，要求網民去信警務處處長鄧炳強，將梁皓妤革職。消息稱，警隊管理層認為梁皓妤政治立埸沒有影響工作表現，但言行與警隊價值觀相違。

梁皓妤畢業於香港樹仁大學新聞與傳播學系，曾於亞洲電視任職記者。2014年她加入警隊做警員，2017年成為《警訊》主持之一，當時警察Facebook專頁有介紹她為新主持人。

至今早，網上有傳言指梁皓妤已離職，《香港01》就被調離警訊主持及離職一事向其查詢，梁表示「暫時無回應」，著記者向PPRB查詢。《香港01》正就事件向PPRB查詢。