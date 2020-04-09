新冠肺炎│麥當勞恢復晚間堂食　重開首晚「麥難民」寥寥無幾

為配合防疫，連鎖快餐店麥當勞於3月25日起的兩星期內，暫停每晚6時後的堂食服務，只提供外賣及麥麥送訂餐服務。每晚在麥當勞打躉的「麥難民」，頓時失去遮風擋雨的庇護所。而上述措施已於昨日（8日）屆滿，《香港01》於今日（9日）凌晨，到深水埗區3間麥當勞分店視察，發現重開首晚，「麥難民」的「入住」人數並不多，只有寥寥幾人。

+ 5 + 4 + 3

《香港01》記者於凌晨分別到興華街、營盤街及欽州街麥當勞分店了解，其中前兩間分店，在停止晚間堂食之前，每晚最少有近20人在店內休息、流連。但重開堂食服務的首晚，營盤街分店只有1、2人在內休息；而興華街更未見有「麥難民」出現，店內全為食客。

記者再到欽州街分店視察情況，店內亦如其餘兩店一樣，大部份為食客。而正在店內休息的梁先生向記者表示，本身家住粉嶺祥華邨，由於與妻子離異，故自行遷出居所，流落麥當勞。他在長沙灣區當苦力，故選擇在深水埗區的麥當勞休息，方便步行前往工作。

梁先生每日約有500元工資，平時每月開工20多日，收入約有萬元。惟受疫情影響，現時開工不足，每月只有10餘日有工開；再加上早前麥當勞暫停夜晚堂食，他未能借用麥當勞休息，令其生活雪上加霜。

在14日的「流離失所」日子裡，他選擇在朋友家中暫住，但仍怕會打擾到朋友。他樂見麥當勞重開夜間堂食服務：「終於唔使怕搞到人啦！」他亦希望政府盡快派錢，以解他們燃眉之急。