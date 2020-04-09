【元朗金舖劫案】1分鐘劫60萬金飾　南亞斧頭幫落網、2人為初中生

今年3月3日，元朗教育路一間金舖被蒙面、持斧頭的匪徒闖入，劫走近60萬元金飾。事隔一個月，至周二（7日）探員於元朗及八鄉一帶，拘捕6名涉案的南亞「斧頭幫」落網，包括兩名15歲及16歲的初中學生。警方於部分被捕人的寓所搜出毒品、武器、吸食毒品工具、仿製槍械等證物，但案中金飾仍下落不明。警方稱，相信已瓦解一個由非華裔人士主導的犯罪集團，不排除有其他涉案人士被捕。

【元朗金舖劫案】元朗警區（刑事）助理指揮官歐陽肇剛（中間）指出，目前已瓦解一個由非華裔人士為主的犯罪集團，並拘捕其骨幹成員。（黃偉民攝）

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元朗警區（刑事）助理指揮官歐陽肇剛表示，事發在今年3月3日，元朗教育路一間金舖發生行劫案，匪徒乘坐掛有假車牌的私家車到上址，其間5名匪徒分別持開山刀、鎚仔及斧頭進入金舖，並指嚇店內職員。匪徒扑爆櫥窗後，擸去近60萬元的金飾，整個過程1分鐘，匪徒遂登上接應私家車逃去。

同日晚上約6時，警方在南生圍發現涉案車輛，車內人士已逃去，車上遺有開山刀、鎚仔及斧頭，以及疑犯所用手套及衣物。元朗重案組探員經調查，發現有另一輛白色私家車將疑犯接走。

周二（7日）探員於元朗及八鄉一帶，拘捕6名涉案的非華裔男子，他們介乎15歲至48歲。（黃偉民攝）

至周二（7日）探員於元朗及八鄉一帶，拘捕6名涉案的非華裔男子，他們介乎15歲至48歲，5人為尼泊爾籍、1人為巴基斯坦籍人士，他們分別為學生、地盤工及無業人士。當中有兩名為15歲及16歲學生，他們分別於元朗區中學就讀中一及中三。所有被捕人士無黑社會背景，有人為朋友關係。

其後，警方於某些被捕人的寓所搜出毒品、武器、吸食毒品工具、仿製槍械、偽造的入境文件及起回一部失車，但案中的金飾仍未尋回。警方所檢獲的仿製槍械，初步相信為氣槍。

歐陽肇剛指出，目前已瓦解一個由非華裔人士為主的犯罪集團，並拘捕其骨幹成員。警方不排除有其他涉案人士被捕，正調查該團伙有否涉及其他罪案。歐續指，警方會繼續以高姿態巡邏及情報主導打擊罪案，並提醒商戶需提高警覺，如有需要可向警方尋求協助。