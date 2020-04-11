長跑好手26歲工程師遭車撞斃　出事前稱回家喝湯　親友哀傷路祭

大埔公路沙田嶺段近九龍水塘日前發生奪命車禍，26歲工程師吳國興於過路時被黑色私家車撞倒，送院搶救後不治，27歲男司機涉嫌危駕被捕。 約20名親友今（11日）午到事發現場路祭，出席者包括本地知名三項鐵人運動員呂劍倫，他是為吳國興的教練兼好友，形容吳「好乖仔」及很孝順，十分關心隊友及照顧家人，又引述吳姊表示，弟弟在當日出門前曾稱「晏少少我番嚟飲湯呀，唔好鎖門」，詎料卻發生悲劇，令親友哀傷不已。

死者約20多名親友，今午到意外現場路祭。（陳諾希攝）

26歲死者吳國興任職工程師，生前熱愛運動，過去曾參加長跑、障礙賽等比賽並奪獎。吳與父母及姊姊同住大埔大元邨，街坊指吳父年近七旬及已退休。今午（11日）4時許，死者親友一行20多人到大埔公路事發地點路祭，眾人帶同鮮花及香燭，向死者上香祭祀，神情哀傷，吳姊更激動落淚。

死者的教練兼好友呂劍倫，形容死者熱愛運動、「好乖仔」。（王譯揚攝）

教練兼好友呂劍倫：佢好乖仔，好孝順

本地知名三項鐵人運動員呂劍倫，為吳國興的教練兼好友，暱稱Michael，雙方相識超過10年，形容對方好乖仔、好孝順，十分關心隊友及照顧家人，「好多時會同我哋講想搵份好工，唔想媽咪咁辛苦」。呂劍倫引述吳姊稱，事發當晚弟弟下班後回家，出門前曾指「晏少少我番嚟飲湯呀，唔好鎖門」。由於Michael的電話於意外中毀壞，手錶亦無追蹤功能，未知Michael出事當時是否正進行練跑，指警方正就此調查。

呂劍倫表示，過往不時與Michael一同練跑，但指最近一年多以來，因Michael剛轉新工及工作繁忙，主要是自己晚上單獨練跑，亦會跑步上下班，原本擬報名參加今年渣打馬拉松全馬賽事，並訂下目標希望能Sub3（3小時內）完成。

吳國興的死訊令不少跑友感到悲痛，今日路祭期間，一名身穿跑步裝跑到場向離世好友致意，其間難忍悲痛，當場傷心痛哭。

事發周四（9日）晚上9時許，一輛私家車沿大埔公路沙田嶺段向九龍方向行駛，至近九龍水塘對開時，把正在過路的吳國興撞倒，現場遺下其波鞋、鞋墊及手錶。吳重傷昏迷送院搶救，至翌日凌晨證實不治。肇事的27歲姓段男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，車上的22歲女乘客亦受傷送院。