恐怖狗咬狗｜案發時其他狗主大叫　動物義工：保持冷靜、勿再指罵

西貢昨午（13日）發生恐怖狗咬狗事件，事發片段在網上引起熱議，認為涉事女狗主有「虐畜」之嫌，片主今日（14日）凌晨亦親往警署報案。《香港01》記者尋獲有份與片主聯絡的動物機構義工，她批評涉事狗主「好有問題」，同時亦建議其他狗主如遇同類事故，即使氣憤亦切勿繼續指罵及呼叫，要冷靜處理，以免場面失控。 非牟利獸醫服務協會（NPV）執行主席麥志豪則表示，以「狗咬狗」為由將貴婦狗安樂死的做法雖屬合法，但不合理，批評狗主「不道德、不人道」，惟他指出於香港動物法例下，構成「虐畜」門檻高，需要證明狗主「主動」做出虐待行為，而片段難以反映有虐待情況。

記者今日凌晨尋獲愛護動物協會義工郭小姐，她在網上發現事發影片後，第一時間親往深水埗警署報案，惟因自己非片主，警方未有受理。她其後輾轉尋獲片主李小姐，雙方商討後，對方亦決定親自前往報案，但卻無法救回2隻小狗的命。郭小姐稱，從其他渠道得知，涉事松鼠狗被帶往診所後證實不治，而貴婦狗則被安排人道毀滅。

郭小姐直指該名狗主「好有問題」，如發現狗隻具攻擊性，必須為其戴口罩；而事發一刻其他狗主的處理手法亦可改善。她明白如目擊同類事件，其他狗主可能會驚惶失措，且十分氣憤，但當下宜冷靜處理，切勿繼續指罵或高聲呼叫，減低刺激對方及令失控狗隻的機會率。

貴婦狗咬同伴後被安樂死 合法但不合理

狗主事後發帖文指，已將咬狗的黑色貴婦狗安樂死，非牟利獸醫服務協會（NPV）執行主席麥志豪表示，以「狗咬狗」為由將貴婦狗處以安樂死是合法，但不合理。根據《危險狗隻規例》第10條，若狗隻咬傷另一隻寵物，令該動物死亡可被分類為「已知危險狗隻」，漁護署或註冊獸醫都有權將該狗隻處以安樂死。

麥志豪強調，管理寵物行為責任在於狗主，遇到狗隻有行為問題，可以尋求訓練員培訓，或者考慮單獨飼養該狗，但片中狗主無用心分隔２狗，反而只顧拍片，更當場將狗隻吊起，「只會令佢（狗）更慌張」。他批評狗主將貴婦狗安樂死的做法「不道德、不人道」。不過，他指出香港動物法例下，構成「虐畜」門檻高，需要證明狗主「主動」做出虐待行為，而片段難以反映有虐待情況，至於疏忽照顧現時未納入虐畜考慮因素。

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「冇認真當動物係生命！」香港動物報創辦人梁美寶認為，部分狗主缺乏基本知識，最終發生悲劇時諉過於動物身上，「其實應該負責任嗰個係主人，而非狗狗」。片中女狗主在2隻狗糾纏在一起時把狗繩抽起，令松鼠狗當場變成「被吊頸」，梁美寶認為主人不應將狗吊起，這樣只會令狗隻受傷。而片中狗主與其他人爭執，亦會令狗隻受驚，令情況更差。

愛協表示，非常關注這宗事件，將會為警方提供必要的協助。愛協提醒狗主，因近日愈來愈多市民到戶外進行運動鍛煉，有部分市民會攜帶狗隻外出，狗主策劃外出散步的路線時應多加注意。

愛協強調，如帶有行為問題的狗隻外出時，狗主更應該額外留神，並選擇較為安靜的時段，及避免帶狗隻到擠逼地方散步。另外，部分狗主可能需要採取額外安全措施，例如為狗隻帶上口罩。若發現狗隻出現行為問題，應向獸醫或專業的狗隻行為訓練導師尋求協助。根據現行法律，由於動物被視為財產，故狗主有權對狗隻作出安樂死安排，但負責任的狗主應該仔細考慮所有可能性，例如：安排專業行為訓練，甚至將狗隻交予其他人士或機構，讓狗隻獲得協助及再尋找合適的家。