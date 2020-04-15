露宿者哀歌｜旺角東無家者家當全毀　憂醫療費借「病人褲」出院

一場火，令大明（鄧伯）再度流離失所。 流浪街頭十多年的大明，昨晚一場大火燒毁他的「露宿家」。今（15日）早《香港01》記者重返現場，於起火現場附近梯間發現大明，他雙手抱頭，盤膝而坐。大明向記者表示，他雙手熏黑結疤，輕輕觸摸即感痛楚，本應留院接受治理，惟全副身家已燒毁，有感無力支付醫藥費及擔心在醫院感染病毒便自行出院。但由於唯一的褲被燒穿，於是向院方借褲，堅持出院，並到界限街公廁留宿一晚。至今早他負傷回到昔日露宿地方，發現所有家當已食環署被清走，他頓時六神無主，落魄街頭。

無家者大明今早返回露宿地點，怎料已被全數清走。（鄧詠中攝）

現年62歲的大明露宿街頭多年，近年主要露宿於旺角聯運街橋底。他表示，昨日（14日）傍晚眼見家當起火，因無水救火，不惜以雙手撲火，令雙手及膊頭燒傷、褲亦遭燒穿。救護員到場將其送院治理，經檢查後，醫生建議他留院，惟他因擔心醫藥費及疫情，故昨晚堅決出院，並到界限街公廁留宿一晚。由於他唯一的褲被燒穿，唯有向院方借褲出院，雖然他擔心會被人誤以為他從醫院逃走，不過他身無分文，無奈繼續身穿「病人褲」遊走街頭。

大明燒傷雙手，遺下多個黑色結疤痕跡，輕輕觸摸即感痛楚。不過對他而言，皮肉之痛都不及痛失家當，他指，他的銀行卡及約200元現金都被燒掉，而他所有家當亦付之一炬。他坦言，平日會「執麵包或飯盒」食，不過離開醫院後，挨餓至今。但他未有在意不足三餐溫飽，卻因家當全毀躊躇「唔知點算」。

非首次遇火失「居所」

大明透露他露宿多年，退休前任職散工，以往亦曾住劏房數月，但因租金昂貴而決定展開流離浪蕩的生活。他指，2年前住旺角道天橋底，因起火而搬至旺角東橋底，怎料昨日同樣因一場大火失「居所」。不過向他查問有否向社工求助時，他認為「官字兩個口」。

旺角東區議員林兆彬表示得悉事件後已立即聯絡社署，促有關部門跟進。

昨（14日）傍晚6時許，旺角聯運街近旺角東站一天橋底，有無家者家當起火，現場火光熊熊，消防接報到場將火救熄。一名62歲姓鄧露宿男子的肩部及腳部燒傷，需送院治理。消防調查相信，有煙頭點燃雜物引起火警，起火原因無可疑。