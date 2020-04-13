【新冠肺炎】無工開街頭棲息　露宿者：康文署關設施　搵殘廁沖涼

受新冠肺炎（COVID-19）影響，本港百業蕭條，有工人無工開，無家者露宿街頭。於葵青區的一角，葵芳社區會堂對開平台有一眾露宿者棲身。《香港01》記者今天到平台視察，發現該處有多名無家者正在休息，他們各自用數塊紙皮分隔出屬於自己的空間，再用睡袋包裹自己，然後倒頭大睡。 51歲的郭先生則瑟縮在牆與牆間的凹位，背靠牆壁坐著玩手機。郭先生稱，過去約20年以操控吊臂車維生，日薪約1,000元，好景時每月收入約2萬元，平時若有工開，早一天的下午約4時許會收到判頭電話通知，惜近日受疫情影響，一星期僅開工一日。無工開的日子，他只好到新都會廣場為手機充電，「冇凳坐，企喺度叉電」。露宿街頭，面對康文署體育館關閉了，他只好覓殘廁沖涼，保持自身清潔。

郭先生瑟縮在牆與牆間的凹位，靠牆壁坐著玩手機。（鄧詠中攝）

原居於內地的郭先生，3年前便開始露宿街頭，近日受疫情影響，體育館關閉，不能前往更衣室沖涼，只能在殘廁勉強沖身。近兩星期疫情嚴重，每周一都會有政府人員進行大規模洗地，他只好將紙皮一併帶走，再在附近尋覓地方休息。

疫情下口罩難求，郭先生稱，近日有非政府機構義工及教會人士向無家者派發口罩，惟郭先生婉拒，稱寧願將口罩留給別人，「留畀更加有需要嘅人」。原來10年前的一宗工業意外，令郭先生體會到自力更生的重要，當時他被鐵鏈打至頭骨碎裂、右眼下垂，艱難的日子令他深深體會，「靠政府不如靠自己」。對於要露宿街頭，郭稱，「人生唔在乎長短，而家瞓呢度已經好好」。