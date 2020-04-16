梁國雄遊行後遇襲　右腹遭錐刺傷　稱被老翁粗口指罵「搞搞震」

社民連梁國雄今日（16日）於遊行請願結束後遇襲受傷。社民連、工黨今發起遊行聲援郭榮鏗及一眾民主派議員，遊行結束後社民連梁國雄於中聯辦外會見傳媒後，被一名男子突然從後用鐵錐刺向其右腹，警方其後將該男子拘捕，梁國雄被送院治理。據了解，被捕男子81歲，報稱為退休人士。

梁國雄憶述事發經過，他指於示威結束後，他當時正接受一名傳媒單獨訪問，「突然感覺到後面有嘢拮我」，並感到痛楚，梁回頭一看見到該名中國籍年長男子，手持一把錐狀物件，並用粗言穢語向他指罵及稱他「搞搞震」，其後男子欲再有動作時，梁將男子推開，警員並將男子隔開及制服。