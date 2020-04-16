梁國雄遊行後遇襲　右腹遭錐刺傷　稱被老翁粗口指罵「搞搞震」

撰文：魯嘉裕
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社民連梁國雄今日（16日）於遊行請願結束後遇襲受傷。社民連、工黨今發起遊行聲援郭榮鏗及一眾民主派議員，遊行結束後社民連梁國雄於中聯辦外會見傳媒後，被一名男子突然從後用鐵錐刺向其右腹，警方其後將該男子拘捕，梁國雄被送院治理。據了解，被捕男子81歲，報稱為退休人士。
梁國雄憶述事發經過，他指於示威結束後，他當時正接受一名傳媒單獨訪問，「突然感覺到後面有嘢拮我」，並感到痛楚，梁回頭一看見到該名中國籍年長男子，手持一把錐狀物件，並用粗言穢語向他指罵及稱他「搞搞震」，其後男子欲再有動作時，梁將男子推開，警員並將男子隔開及制服。
一名老翁涉嫌襲擊梁國雄，當埸被警員拘捕。（張浩維攝）
男子以梁國雄尖頭鐵錐刺向梁國雄腰部。（張浩維攝）
梁國雄指自己並不認識該名被捕男子，事發過程電光火石，梁指由於擔心錐狀物有生鏽，因而到醫院檢查，醫生初步指是皮外傷，需要打破傷風計及服藥，他指現時已簽名要求出院。被問會否擔心日後會再遇襲，梁形容「無得驚」，指自己只是「講香港人嘅嘢」，明日他會再到立法會外，抗議政府缺乏失業援助制度，呼籲特首林鄭月娥封關、提供失業援助制度及不要煽動仇恨。對於中聯辦主任駱惠寧昨日（15日）於「全民國家安全教育日」致辭時談及「鬥爭」，梁國雄認為當中「鬥爭」有很多種，認為駱惠寧應解釋何為「鬥爭」，又呼籲郭榮鏗「小心啲」。
社民連4月16日下午到中聯辦示威。（張浩維攝）