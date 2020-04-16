梁國雄遊行後遇襲　遭尖錐刺右腹　兇徒：中國人民畀你搞？

社民連、工黨今（16日）遊行至中聯辦，聲援郭榮鏗及一眾民主派議員，抗議「港澳辦、中聯辦干預香港事務」。 社民連梁國雄遊行結束會見傳媒後，一名中年男子突然從後衝向他，並用鐵錐刺向其右腹，該位置隨即見血受傷，警方其後將該男子拘捕，梁國雄則上救護車治理。

右腹刺中有傷痕 情況不嚴重

社民連副主席黃浩銘表示，該男子背向梁國雄，突然用一把鐵器插向其腰部，而梁國雄右腹有少許血，亦有被刺傷的印，但情況不算嚴重，呼籲大家不用擔心。

梁國雄facebook直播截圖↓

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黃浩銘又指，對於「藍絲阿伯」襲擊長毛一事感遺憾，認為政府常譴責有暴徒襲擊，但這次正是「藍絲」在中聯辦外擊襲他人，希望得知中聯辦對此事有何看法。

社民連行委辛浩銘表示，男人用如鉛筆形狀的鐵器刺向長毛，而長毛的腰部有少少血，傷口亦凹陷約1mm，形容整個襲擊情況約2至3分鐘。他又指，該男子被捕時大叫「（長毛）搞亂香港」、更稱「我殺咗佢都係為警察服務」。

施襲者被捕時多番大叫，稱「我隨時都死得」。有人向警員遞上凶器，施襲者隨即大叫：「我買架！」又說：「佢係咪壞人嚟架？呢度係香港呀，中聯辦畀你搞呀？我中國人民畀你搞！」警員勸他冷靜，並為他戴上手扣，但該人繼續大聲說：「我無反抗！」「我隨時都死得架！」警察指要拘捕他，他即說：「唔緊要，我自己咩都唔緊要！我自己『無符』。」

有警員向其他警員詢問有沒有警車，該男子即說：「唔使啦！行出去啦！」「我做得出怕咩呀！」

據悉，被捕男子81歲，姓黃，居於北角，是退休人士，施襲原因主要政見問題。

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工黨主席郭永健、社民連主席吳文遠、副主席黃浩銘、岑子杰以及梁國雄等人今午（17日）發起遊行中聯辦外示威，眾人手持印有「沒有民主人權、那有國家安全」、「譴責兩辦說三道四、高度自治不容侵犯」等橫額，抗議港澳辦及中聯辦日前批評民主派在立會的行動，屬干預香港事務。

梁國雄指，今日遊行目的為聲援郭榮鏗以及反對《基本法》第23條立法。對於中聯辦駱惠寧昨日在「全民國家安全日」提及的「該制定的制定，該修改的修改，該激活的激活，該執行的執行」，梁國雄認為制定是指要為《基本法》23條立法；修改的是修改議事規則等，用以限制立法會議員的權力，而「激活」和「執行」，就是以惡法對付中央的「眼中釘」。

郭永健稱，兩辦公開批評郭榮鏗有違《基本法》第22條，他又指政府在DQ議員上任搬龍門，批評政府DQ的是香港人言論自由。

岑孑杰指，國家安全是指中共管治權力的安全，批評「真正危害安全的是中共執行」。他又指，要「攬炒」的其實是中央，強調應該激活、執行的是實行真普選。