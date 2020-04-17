【肺炎口罩】4款無標示產地口罩含菌量超標　海關拘4人

海關發現市面有4款外科口罩含菌量超標0.2倍至1.35倍不等，今日分別前往位於銅鑼灣、北角、上水的零售點採取行動，拘捕4名負責人，涉嫌違反「消費品安全條例」。 涉案4款外科口罩均為50片盒裝口罩，售價介乎150元至280元不等，包裝盒均沒有標明產地，初步調查相信，產品來自東南亞及西亞國家，海關呼籲市民馬上停止使用該4款口罩，商戶若有出售，應立即下架。

涉案4款口罩均為50片短裝口罩，售價介乎150元至280元不等，均沒有標明產地。（郭倩雯攝）

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海關消費品安全課總貿易管制主任張衛國表示，海關今年1月27日採取代號「守護者」行動，全面巡察於全港各區出售的口罩，並將所購入的口罩樣本送往化驗所作含菌量測試，於昨日（17日）取得新一批24個樣本口罩化驗報告，發現其中4款樣本細菌菌量分別超出標準上限的0.2倍至1.35倍不等，涉嫌違反「消費品安全條例」。

海關知悉化驗結果後，立即展開執法行動，分別到位於銅鑼灣、北角、上水的零售點採取行動，包括藥房、雜貨鋪、日用品店及水果攤檔，拘捕4名負責人（3男1女），年齡介乎34至54歲，不排除更多人被捕。除搜查涉案的4間店舖及攤檔外，海關人員今日巡查全港多個零售點，暫時未再發現有該4款口罩出售。

海關「守護者」行動至今持續出動了超過80天，目前搜購超過160款外科口罩樣本，有111個樣本完成含菌量測試，當中103個樣本符合標準，海關將繼續進行試購及測試口罩樣本。海關呼籲市民購買口罩時要留意包裝盒、包裝說明，以及使用時發現口罩有污漬及異味時，要停止使用口罩。

除今次公布的4個樣本外，海關於3月14日亦已公布另外4款含菌量超出標準上限的外科口罩，其細菌菌落總數分別超出標準上限的0.4倍至11.5倍。