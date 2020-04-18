逃犯條例｜李柱銘稱與年輕人同走民主路感驕傲　鄧炳強﹕應感羞恥

警方今（18日）日拘捕15人，包括多名泛民主派人士及壹傳媒創辦人黎智英，15人涉嫌「組織及參與未經批准的集結」，其中5人亦涉嫌「公告未經批准的遊行」被捕，當中包括資深大律師兼民主黨創黨主席李柱銘，81歲的他是首次被捕，他獲准保釋後稱不後悔，又表示為有機會與優秀的香港年輕人同行民主路感到驕傲。 今晚8時許，警務處處長鄧炳強聯同食環署人員，在旺角彌敦道一帶巡查食肆。他事後會見傳媒，談及警方今日的拘捕行動時，不點名指有法律界祟高地位人士獲保釋後，稱與年輕人同走民主路感驕傲，鄧批評他應勸年輕人守法，而且不應感驕傲，而應感到羞恥。鄧炳強指警方作出檢控時要視乎證據，不會理會被捕人士背景或身份多高，強調警方不會懼怕執法。

李柱銘下午離開中區警署。他指是次首次做被告，但並不後悔。（羅國輝攝）

+ 5 + 4 + 3

鄧炳強﹕警方執法不會理會被捕人身份地位

晚上9時許，警務處處長鄧炳強在旺角警署會見傳媒，他先講述晚上巡查食肆的情況。其後，記者問及警方今日的拘捕行動，有人指是為了打壓民主派遊行集會自由，鄧炳強表示，警方作出檢控要視乎證據，執法不偏不倚、無畏無懼，警方不會理會被捕人士背景或身份多高，「亦唔會理佢係咪能控制傳媒抹黑警隊，或者煽動仇恨，孤立警隊」，警方不會懼怕執法。

另外，鄧炳強指有人今日將犯法責任推予他人，對此感擔憂，「好多時犯法後，有人走出嚟講唔關佢事，係政府錯，令好多年輕人被鼓動，令香港整體的守法意識減低」。他指其中1名被捕人士在法律界有祟高地位，保釋時向大眾稱與年輕人同行感驕傲，鄧表示感到驚訝，「作為資深法律人士，應該勸年輕人守法，竟然繼續鼓勵年輕人犯法，我唔覺得要感驕傲，應該要感到羞恥」，警方會深入調查犯罪案件，不論案件事隔多久，只要有證據便會作出拘捕，「如果唔想畀人拉，就唔好犯法」。

警務處處長鄧炳強晚上會見傳媒。（余睿菁攝）

否認配合中聯辦打壓泛民主派立法會選舉

記者問及警方拘捕行動是否配合中聯辦打壓泛民主派在9月的立法會選舉，鄧炳強否認，並指拘捕基於是否有人犯法及有無足夠證據，被捕人的罪名涉及去年8月18日、10月1日及10月20日的事件，而案件發生已一段時間，取證及與律政署諮詢意見需時。

警方今日拘捕及將會拘捕的人士合共有15人，分別為壹傳媒創辦人黎智英及多名泛民主派人士，包括李卓人、何俊仁、梁國雄、何秀蘭、民主黨創黨主席李柱銘、民主黨前主席楊森、陳皓桓、社民連主席黃浩銘、社民連秘書長吳文遠、立法會前議員區諾軒、葵青區議會主席單仲偕、支聯會秘書蔡耀昌、立法會議員梁耀忠、公民黨前立法會議員兼大律師吳靄儀。他們全部人涉嫌「組織未經批准的集結」及「參與未經批准的集結」，分別與在8月18日於港島「流水式」集會、10月1日遊行，以及10月20日的九龍區大遊行有關，合共50項罪名。

另外，警方就10月1日及10月20日的遊行，有人在警方發出反對通知書的情況下，以個人名義發起非法集結，拘捕其中5人，分別是李卓人、何俊仁、梁國雄、何秀蘭、陳皓桓，５人合共8項罪名。