新冠肺炎｜警務處處長鄧炳強　聯同食環署巡查旺角樓上餐廳

政府因應疫情推出「限聚令」及規管飲食業的規例，警方近日經常巡查食肆、酒吧及公眾地方，並就違規人士作出票控。警務處處長鄧炳強今（18日）晚上，與旺角警區及食物環境衛生署人員，一行大約20人，巡查了彌敦道726號4間樓上餐廳。他事後會見傳媒指，參與巡查主要支援前線警員工作，並了解「限聚令」及針對食肆、酒吧的法例執法情況。 據了解，警方每逢周末都會有相關的巡查行動，今晚西九龍總區預計會巡查超過150個處所，包括食肆、酒吧、遊戲機中心、麻雀館、夜總會、按摩院等等。

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晚上8時許，警務處處長鄧炳強視察《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》及《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》的執行情況，他與旺角警區及食物環境衛生署人員，一行大約20人，巡查彌敦道726號4間樓上餐廳。事後他在旺角警署會見傳媒，講述晚上巡查食肆的情況，指警方聯同食環署進行巡查，主要支援前線警員工作，並了解「限聚令」及針對食肆、酒吧的法例執法情況。他指法例目的是為了令食客保持安全社交距離，避免感染，而除了警方進行巡查及執法行動外，食環署、康文署及衛生署亦有進行。

他續指，自法例實施至今，警方就食肆、酒吧的條款進行3,800次巡查，發出300個警告及11個檢控。至於「限聚令」，警方進行3,000次巡查，發出400多個口頭警告，並就95宗個案作出票控。

鄧炳強又提到，感激前線警務同事在抗疫工作中除了執行相關法例外，並進行家居檢疫巡查、追查未有守規人士及搜證工作，警方亦動用超級電腦追查病源及擴散情況。警方亦協助檢疫中心為隔離人士提供服務。他亦感激醫護人員去過去日子為香港市民大眾服務。

據了解，每逢周末警方都會有相關巡查行動，今晚在西九龍總區預計會巡查超過150個處所，包括食肆、酒吧、遊戲機中心、麻雀館、夜總會、按摩院等等。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。