警打警│10休班警元朗食宵夜　沙展與同袍爭執　女警勸交被毆傷

元朗發生「警打警」事件！今日（19日）凌晨，一行10名休班警員於元朗區食宵夜，各人分坐3桌，消息稱，其間1名沙展與1名警車車長口角，其後1名女警員上前勸交，卻遭沙展以玻璃樽打腫頭部。 警方證實今（19日）日清晨5時許接獲報案，指元朗屏會街發生傷人案，1名女子遭人打傷頭部。《香港01》向警方查詢傷者及涉案者是否警務人員，正等候回覆。 據了解，案發後現場有人報警，區內衝鋒隊及軍裝警員接報到場，涉嫌打傷女同袍的警長已離開，受傷女警被送往博愛醫院治理。據悉該批休班警全隸屬天水圍分區軍裝巡邏小隊第3隊。

元朗屏會街一帶有多間餐廳，據報周日（19日）凌晨有10名休班警員到該處吃宵夜，其間沙展用玻璃樽毆傷勸交女警的頭部。（王譯揚攝）

（晚上21:10最新消息：涉案警長已被捕）

據了解，涉事休班警員全屬天水圍分區軍裝巡邏小隊第3隊，今日凌晨一行10人休班後往元朗屏會街1間食肆吃宵夜，包括4名沙展（警長）、5名警員及1名警車車長，據稱10人於店外分坐3枱用餐。至凌晨約4時半，當中1名沙展與車長同袍發生爭執，2人均情緒激動，1名女警上前欲做「和事老」勸交，卻突遭該名沙展以玻璃樽擊向頭部，造成紅腫。

事發後約1小時，警方接獲報案指現場有人打鬥，元朗警區當值衝鋒隊及軍裝巡邏小隊趕到到場，但該批吃宵夜的休班警員已離去，受傷女警則被送往博愛醫院治理，證實並無大礙，獲2天病假。

消息稱，事件已通報天水圍分區指揮官及助理分區指揮官（行動），指揮官現正處理，將會向元朗警區高級管理層匯報事件，細節仍有待進一步調查。