警打警│持玻璃樽毆傷女警　休班警長涉襲擊被捕　消息：已停職

元朗今日（19日）凌晨發生「警打警」事件！消息指一行10名休班警員到元朗屏會街一間食肆宵夜，其間1名警長與1名車長同袍爆發口角，現場1名女警勸交時，遭警長以玻璃樽仆頭，導致頭部紅腫，事後送院治理。

警方發言人證實案中疑犯與傷者均為休班警員，當時31歲姓蘇女子報案，表示與1名男子在上址因瑣事爭執，疑犯懷疑以玻璃瓶及手襲擊她，其後離去，蘇清醒被送往博愛醫院治理。案件經進一步調查後，今日下午在元朗區拘捕40歲姓梁男子，他涉嫌「普通襲擊」正被扣留調查，案件交由元朗警區重案組第3隊跟進。消息稱，涉案警長已被即時停職。

警方強調警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍及姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。