警打警│持玻璃樽毆傷女警　休班警長涉襲擊被捕　消息：已停職

撰文：凌逸德
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元朗今日（19日）凌晨發生「警打警」事件！消息指一行10名休班警員到元朗屏會街一間食肆宵夜，其間1名警長與1名車長同袍爆發口角，現場1名女警勸交時，遭警長以玻璃樽仆頭，導致頭部紅腫，事後送院治理。
警方發言人證實案中疑犯與傷者均為休班警員，當時31歲姓蘇女子報案，表示與1名男子在上址因瑣事爭執，疑犯懷疑以玻璃瓶及手襲擊她，其後離去，蘇清醒被送往博愛醫院治理。案件經進一步調查後，今日下午在元朗區拘捕40歲姓梁男子，他涉嫌「普通襲擊」正被扣留調查，案件交由元朗警區重案組第3隊跟進。消息稱，涉案警長已被即時停職。
警方強調警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍及姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。
警方天水圍分區1名警長與同袍食宵夜，其間與一名警車警長爭執，並以玻璃樽打傷勸交女警。（資料圖片）
消息稱，警方高層對案件極為重視，事件已通報天水圍分區指揮官及助理分區指揮官（行動），指揮官現正處理。
據了解，當時一同吃宵夜的10名休班警全隸屬天水圍分區軍裝巡邏小隊第3隊，包括4名沙展（警長）、5名警員及1名警車車長，據稱10人於店外分坐3枱用餐。
元朗屏會街一帶有多間餐廳，據報周日（19日）凌晨有10名休班警員到該處吃宵夜，其間沙展用玻璃樽毆傷勸交女警的頭部。（王譯揚攝）
至凌晨約4時半，當中1名沙展與1名車長同袍發生爭執，2人均情緒激動，1名女警上前欲做「和事老」勸交，卻突遭該名沙展以玻璃樽擊向頭部，造成紅腫。
事發後約1小時，警方接獲報案指現場有人打鬥，元朗警區當值衝鋒隊及軍裝巡邏小隊趕到現場，但該批吃宵夜的休班警員已離去，受傷女警則被送往博愛醫院治理，證實並無大礙，獲2天病假。