土製炸彈寄鄧炳強　EOD：爆炸品具針對性　3呎範圍內可被炸傷

灣仔警察總部接獲懷疑危險物品包裹。今早10時許，灣仔軍器廠街1號警察總部收到1個包裹，收件人是警務處處長鄧炳強。據了解，涉案白色信封與一般寄信信封無異，信封貼上本地郵票，相信是有人投入郵筒經香港郵政寄出至灣仔警總。據悉爆炸裝置體積不算大，內藏電線、電池及易燃液體，警總職員因聞到可異氣味而召爆炸品處理課（EOD）人員。爆炸品處理課奉召到場，證實郵件內藏一個土製炸彈，其後順利將裝置停止運作，事件中無人受傷，正檢驗爆炸品成份。警隊高級炸彈處理主任馬偉德表示，涉案爆炸品具有針對性，可近距離炸傷收信人及3呎範圍內的人士，是近年全球恐怖主義分子常用的裝置。

港島總區刑事總部高級警司吳穎詩（右）指郵件有易燃物品味道，正調查爆炸品成份。（王譯揚攝）

港島總區刑事總部高級警司吳穎詩表示，警察總部職員今早10時20收分到一封郵件，封面上寫明收件人為警務處處長，職員收信後發覺信件上有易燃物品的氣味，察覺有可疑，立即通知爆炸品處理課人員處理。爆炸品處理課人員到場證實郵件內藏有可運作的爆炸裝置，人員將裝置停止運作後檢取化驗，正調查裝置的爆炸品成份，案件中無人受傷，交港島總區刑事部跟進。

郵件冒煙傳易燃物品氣味

警隊高級炸彈處理主任馬偉德指出，今次涉案的爆炸品與過往有所不同，爆炸裝置具有針對性，當收件人打開郵件後，裝置會近距離爆炸，傷及眼、面及手，附近1至3呎的人亦會受傷，是近年全球恐怖主義分子常用的裝置。馬又表示，郵件曾經冒煙，正調查內裏成份，是否與過往爆炸品案件有關。

吳穎詩亦強調，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》53條，任何人非法及惡意藉任何爆炸品導致爆炸，一經定罪可判處終生監禁。吳又表示，設計及寄出郵件的人，明顯地是有意圖令收信人及打開信件人士受傷，而由於爆炸裝置不穩定，運送途中可以會爆炸並傷及無辜市民，行為極不負責任，亦罔顧他人安全，是公然挑戰執法機關，警方予以嚴厲讉責，會繼續調查並展開追捕，警方並不退縮，強調有人犯法便會執法。

翻查資料，是次案件為本月內第3宗針對警方的危險品案。本月7日及9日，灣仔警總及太子警察體育遊樂會先後接獲白色粉末信件，經檢查後均相信粉末沒有危險成份。