警打警｜食肆門外10休班警同坐一枱　店主違「限聚令」將獲傳票

隸屬天水圍分區軍裝巡邏小隊第3隊的10名休班警，前日凌晨到元朗吃宵夜，其間同袍起爭執，女警做「和事佬」勸阻時，遭男沙展持玻璃樽扑腫頭頭。據了解，有人起初報稱10名休班警是分坐3枱，並無違反政府推行的「限聚令」。不過，警方經深入調查後，揭發當時10名休班警曾共坐1張枱，事件中除休班警將獲傳票外，警方經進一步調查後，相信43歲食肆男負責人亦違規，將向法庭申請有關傳票。 據了解，違反「限聚令」者，在獲告票21日內支付2,000元罰款，可不留刑事案底；但如果違例者獲發傳票，有可能需要上庭，一經定罪，最高可判罰款2.5萬元及監禁6個月。

警方發言人今日表示，經進一步調查，10名一同用膳的休班警員違反香港法例第599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，將向法庭申請有關傳票。涉事休班警當時在元朗屏輝徑2至44號的食肆用膳，警方經進一步調查，相信男負責人亦違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），將向法庭申請有關傳票。

根據法例，如任何餐飲業務負責人和表列處所管理人違反599F章下的規定，即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

而根據第599G章，任何人參與或組織被禁止的群組聚集，或明知而容許在其擁有、控制或營運地方進行該群組聚集，均屬犯罪。參與受禁聚集者可被定額罰款2,000元，而若經法庭定罪，組織或容許受禁聚集進行者最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。

涉事食肆門口擺放餐枱。（資料圖片）

據了解，涉事10名休班警全隸屬天水圍分區軍裝巡邏小隊第3隊，昨凌晨一同到元朗屏輝徑食宵夜，至昨凌晨約4時半，當中40歲姓梁沙展與1名車長同袍發生爭執，2人均情緒激動，其時31歲姓蘇女警上前欲做「和事老」勸交，卻遭該名沙展以玻璃樽擊向頭部，造成紅腫。

事發後約1小時，警方接報指現場有人打鬥，元朗警區當值衝鋒隊及軍裝巡邏小隊趕到現場，但該批吃宵夜的休班警員已離去，受傷女警則被送往博愛醫院治理，證實並無大礙，獲2天病假。