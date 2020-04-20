警打警│10休班警同坐一枱食宵夜違「限聚令」　警：將發傳票

撰文：朱雅霜
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元朗昨日（19日）凌晨發生「警打警」事件，一行10名休班警員到元朗屏輝徑2至44號1間食肆宵夜，據悉當時10人同枱，其間1名警長與1名車長同袍爆發口角，現場1名女警勸交時，遭警長以玻璃樽仆腫頭部，警長涉普通襲擊被捕及即時停職，現已獲准保釋候查。
10名休班警同坐一枱食宵夜涉違「限聚令」，警方發言人今日表示，經進一步調查，10名一同用膳的休班警員違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）（《規例》），將向法庭申請有關傳票。
周日（19日）凌晨有10名休班警員到元朗屏輝徑1間食肆吃宵夜，其間40歲男沙展用玻璃樽毆傷勸交女警的頭部。（王譯揚攝）
據了解，涉事10名休班警全隸屬天水圍分區軍裝巡邏小隊第3隊，昨凌晨一同到元朗屏輝徑食宵夜，至昨凌晨約4時半，當中40歲姓梁沙展與1名車長同袍發生爭執，2人均情緒激動，其時31歲姓蘇女警上前欲做「和事老」勸交，卻遭該名沙展以玻璃樽擊向頭部，造成紅腫。
事發後約1小時，警方接獲報案指現場有人打鬥，元朗警區當值衝鋒隊及軍裝巡邏小隊趕到現場，但該批吃宵夜的休班警員已離去，受傷女警則留在現場，她被送往博愛醫院治理，證實並無大礙，獲2天病假。