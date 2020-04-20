警打警│10休班警同坐一枱食宵夜違「限聚令」　警：將發傳票

元朗昨日（19日）凌晨發生「警打警」事件，一行10名休班警員到元朗屏輝徑2至44號1間食肆宵夜，據悉當時10人同枱，其間1名警長與1名車長同袍爆發口角，現場1名女警勸交時，遭警長以玻璃樽仆腫頭部，警長涉普通襲擊被捕及即時停職，現已獲准保釋候查。

10名休班警同坐一枱食宵夜涉違「限聚令」，警方發言人今日表示，經進一步調查，10名一同用膳的休班警員違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）（《規例》），將向法庭申請有關傳票。