華仁炸彈│被捕20歲IVE男生疑為屠龍小隊成員　涉設計炸彈電路板

警方昨日（21日）拘捕1名20歲男大專生「炸彈設計師」，在其秀茂坪邨屋內檢獲一批電路板，可用作引爆炸彈，與去年底華仁書院土製炸彈部分裝置極度相似，懷疑他與案有關，指他在一個合謀製作爆炸品的團伙中，負責設計、分發及供應引爆炸彈的電路板。 消息指，被捕大專生就讀香港專業教育學院（IVE）一年級，是前線勇武派「屠龍小隊」及「V小隊」成員。

警方於被捕男子屋內發現一批電路板、製作電子儀器工具、胎釘。（余睿菁攝）

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「屠龍小隊」及「V小隊」，被警方視作極端暴力示威者組織，指他們聲稱要傷害及殺警。去年曾有「屠龍小隊」成員接受傳媒訪問，表示因721元朗白衣人襲擊事件及8月5日荃灣斬人案，策劃8月12日荃灣二陂坊麻雀館毀壞行動，他們與「勇武派」相比，有明確目標作主動攻擊。由於警方「速龍小隊」於示威行動中多次出動，該批人士後來被稱「屠龍小隊」。

去年12月9日，華仁書院發現土製炸彈，警方追查相信是「屠龍小隊」所製作，原定於12月8日民陣「12.8國際人權日」遊行中引爆，事前收藏在華仁書院斜坡，惟遊行前夕，警方突擊搜查全港多個地址，搜出一支9mm半自動手槍、105發子彈等，拘捕11人，部分屬「屠龍小隊」骨幹成員，令計劃無法實行。

早前有報道指，華仁炸彈與10月13日旺角花槽炸彈裝置相同，警方相信2案均與「屠龍小隊」有關。