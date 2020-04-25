北角火警│露宿者佔據行人天橋當住家　囤積雜物有小便味衛生惡劣

近年被露宿者佔據的北角英皇道與糖水道交界對開的行人天橋，今（25日）早近7時發生火警，火勢十分猛烈，濃煙席捲半空。消防接報到場後約20分鐘將火救熄，火警中無人受傷，惟橋上大量雜物被燒毁，消防員調查後初步相信起火原因有可疑，警方則列作「縱火」處理。 現場消息指，起火天橋有多名露宿者停留居住，故擺放了大量家檔雜物，包括帳篷、木梯、手拉車等，又有多袋紅白藍帆布袋和行李箱堆疊，更有石油氣、煮食工具、枱椅及床舖，儼如把天橋當家居。有居於北角28年的街坊形容該天橋衛生環境惡劣，形容「我喺下面望上去已經唔想上去」，故多年來一直沒有使用該天橋。東區區議議員（錦屏區）李予信向《香港01》表示，行人天橋的露宿者問題已存在數十年，經常有街坊投訴衛生情況惡劣。李指政府各部門一直有處理相關情況，惟各部門的着眼點不同，始終未能解決天橋上有露宿者停留和雜物囤積的問題。

天橋上堆放大量雜物，包括帳篷、木梯、手拉車等，部分被火警波及燒毀。

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起火的行人天橋橫跨北角英皇道及糖水道橋，消防員將火警撲滅後，只見天橋嚴重薰黑，大量雜物被焚毁，部份天橋頂亦燒穿，幸事發時現場人士及時逃生，未有人受傷。現場所見，天橋上有大量雜物被焚毁，包括衣物及家具，當中更有碌架床，而另一邊未被火勢波及的位置，仍留有大量雜物，更有營幕及煮食用的罐裝汽體和爐具，以及多袋紅白藍帆布袋及行李箱，堆疊起來仍佔據一半橋面。

東區區議議員（錦屏區）李予信表示，該天橋連接着商廈，有大量人流進出，惟有露宿者長期停留，有關問題因擾街坊數十年，經常有人就衛生情況作出投訴，但至今仍未解決。李表示，露宿者囤積雜物使行人天橋長期「有一半行唔到」，而天橋尾段更有有白鴿聚集，令衞生情況欠佳。他指政府各部門、區議員和社工組織均留意到有關問題，而他亦有一直跟進，並到現場視察協商。惟政府各部門如路政署、地政處以及食環處均有不同着眼點，即使每星期都會有聯合小隊去清潔行人天橋，但露宿者停留及雜物囤積的問題一直未有改善。

李予信認為政府各部門處理該行人天橋的方法流於表面，只在清洗層面上，沒有嘗試與露宿者溝通協商，例如安排他們後續的居住地點，故即使原有的露宿者願意離開，仍不斷有新一批人會佔據天橋。李稱未來會繼續在區議會就行人天橋的情況表達意見，嘗試處理多年來未能解決的地區問題。

北角行人天橋大火，沒有受波及的位置擺放了大量雜物，霸佔了半條天橋，橋頂則有大量白鴿，警方在場調起火原因。（郭倩雯攝）

北角區居民直指發生火警的行人天橋因衛生問題而令人卻步，其中梁太在區內居住了28年，她稱該天橋多年來均「冇乜人用」，又指天橋的梯間有「好多白鴿」，令她感到不安，衞生情況很差，稱「我喺下面望上去已經唔想上去」，又指該天橋有「好多雜物」和「可有可無」。

曾負責打掃起火行人天橋的清潔工潘小姐則表示，天橋上囤積大量雜物，而且種類繁多，有「（廚具）煮嘢食、有啲床瞓覺」，其至有人在橋上隨處便溺，因而瀰漫尿騷味。問及行人天橋上的露宿者情況時，潘小姐稱「應該都有十幾個」，惟他們均不會在日間出現，只會留下睡覺用的床舖，甚少遺下垃圾。