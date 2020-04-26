洪水橋奪命火│起火原因無可疑　消防循電器著火方向調查

洪水橋翠珊園發生嚴重火警，導致1死4重傷，當中死者為年僅1歲的男嬰。起火住宅位於1樓，多名街坊見火警發生，紛紛爬梯到簷蓬破窗救人。有街坊指，曾嘗試開打爆消防鐘再開喉試圖救火，但消防喉並無水出。據悉，消防事後檢查涉事水喉，初步得知運作並無問題，懷疑因2個閘掣其中1個被扭緊，疑因此未能出水。 據了解，消防調查後認為起火原因無可疑，將循電器起火方向調查。

家住在起火單位樓上的李太指，當時她正在煮食，望向客廳驚見窗外有濃煙攻上來，2分鐘不夠，黑煙已充斥全幢大廈及樓梯，她即與丈夫保護小孩，丈夫衝出單位高叫：「火燭呀！」丈夫之後打爆消防鐘及開喉嘗試救火，竟沒有水供應，他們大感無奈，全家只好在有水源的廚房開窗暫避，並不斷致電消防處，期間他們聽到大廈外有人不斷大叫﹕「火燭呀走啦！開窗救人呀！」

李太指，約20分鐘後，消防車才到場撲救，當火警救熄後，消防才到其單位敲門，著他們到地下安全位置暫避。她批評大廈滅火喉沒有水供應，消防到場的時間亦較遲，對此感到擔心。

現場一名消防官指出，消防須於6分鐘內到場，今次火警中並無延誤。又指經檢查後，消防喉有水供應，運作正常。據了解，消防調查後認為起火原因無可疑，將循電器起火方向調查。