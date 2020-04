洪水橋奪命火│街坊爬梯傳滅火筒救3人　目擊者﹕不幸個B救唔到

元朗洪水橋翠珊園發生1死4傷嚴重火警,低層單位男女戶主及一對子女獲救無大礙,惟尚未懂走路的1歲男嬰被困火場,救出送院後證實不治。 事發時單位火勢迅即蔓延,女戶主與3名孩子未能逃離單位,只能在窗邊呼救。街坊聞呼救聲後落力救人,找來鐵梯並爬上簷篷接近單位窗戶,約10名街坊排成人鏈接力傳滅火筒控制火勢,同時以石頭、剪鉗破開窗戶,終救出女戶主及一對年幼孩子,但男嬰被困屋內,男戶主趕返後爬渠一度企圖衝入火海救子,但未能成功,男嬰最終多處燒傷身亡。目擊救人經過的街坊榮仔形容涉事母親獲知兒子情況後情緒崩潰,街坊亦大感悲痛﹕「不幸嘅係個B救唔到。」

約10名街坊接力將滅火筒送至前線。(余睿菁攝)

目擊火警的街坊榮仔表示,起火單位住了一家五口及1名傭工,平日常到樓下餐廳光顧,與街坊相識。火警時男戶主不在家中,當時街坊見到單位火勢猛烈,冒出大量濃煙,女戶主與2名小童在窗邊不斷叫「救命」。榮仔表示,街坊見到情況危急,立即有人找來長梯,然後爬梯攀至單位外簷篷,用石頭爆窗及剪鉗剪毀窗花協助救人,同時約10名街坊排成一行,將滅火筒傳至窗邊,並向火場噴射,嘗試控制火勢。而男戶主亦聞訊趕回,爬渠至住所外欲救被困火場的幼子,「(街坊)救咗3個,個細唔識行,當時已經好大煙,爸爸冇面罩、冇消防衫,衝咗入去,之後又衝出嚟,頂唔順,太大煙」。

榮仔指單位未有傳出爆炸聲,而街坊最終成功救出女戶主及2名小童,3人均無大礙,但男嬰因未懂走路被困屋內,「不幸嘅係個B救唔到」。火警燒約3至4分鐘後,消防到場開喉灌救,並把1名男嬰救出,惟當時男嬰已無反應,女戶主當場情緒崩潰。

另1名救人的林先生指,當時客廳有火,而廚房冒煙,他指分別在2個睡房皆有人被困,而房門關上,未見有火,但濃煙不斷由罅隙攻入。當時男嬰在單位內時曾有叫聲,其後消防員到場救出男嬰,卻已無反應。

網上亦流傳事發時街坊救人的片段,可見有數名男街坊爬梯上簷篷後,不斷觀察單位內情況,上傳影片者表示﹕「We all tried until nothing we can help.even fire extinguisher couldnt help.until firemen came.rip。 (我們都努力過,直至沒有任何事情能幫忙,但連滅火筒也沒有用,直至消防員到場。安息。)」而1張現場照片可見,女戶主在街坊協助下爬梯離開,另有1名疑是街坊的男子將腳伸進屋內,疑欲入屋救人。

住在起火單位樓上的李太太指,當時她正在煮食,望向客廳驚見窗外有濃煙攻上來,2分鐘不夠,黑煙已充斥全幢大廈及樓梯,她與丈夫保護小孩,丈夫衝出單位高叫﹕「火燭呀!」然後打爆消防鐘,並拖消防喉嘗試救火,惟竟消防喉竟沒有水供應,令他們大感無奈。李太太全家只好在有水源的廚房開窗暫避,並不斷致電消防處求救,期間他們聽到大廈外有人不斷大叫﹕「火燭呀走啦!開窗救人呀!」她批評大廈滅火喉沒有水供應,對此感到擔心。