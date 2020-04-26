北角火警│露宿者麗姐拾紙皮維生　家當盡失　多國義工協助

大火無情，人間有愛。靠拾紙皮維生的麗姐，在北角糖水街行人天橋露宿1年半，一場大火令她家當盡失，無處容身。一班主要操英語的志願團體ImpactHK義工，雖然與一口濃重福清話的麗姐語言不通，仍努力透過身體語言，少量廣東話及普通話，了解麗姐的苦況及提供協助。 麗姐11年前由內地來港投靠家住北角的女兒，惟女兒有家庭無能為力，提及家人時她一度落淚稱：「好頭痛、好痛苦。」

一班主要操英語的志願團體ImpactHK義工，雖然與一口濃重福清話的麗姐語言不通，仍努力透過身體語言，少量廣東話及普通話，了解麗姐的苦況。（鄧詠中攝）

麗姐的故事，由11年前說起，她育有5名子女，其中4名子女居住內地，2009年麗姐隻身來港，本打算投靠家住北角的女兒，惟女兒有家庭，無力照顧，麗姐無奈淪落街頭，約1年半前開始在北角糖水街行人天橋露宿。



ImpactHK義工接觸麗姐1年多，從未聽她提及家人。昨日天橋遇火警，麗姐家當盡失，更因為一度吸入濃煙感到不適，今早麗姐返回現場視察，感懷身世一度落淚，「好頭痛、好痛苦。」過去靠拾紙皮等雜物維生，曾拾麵包時遭店主在麵包上灑漂白水，對他人的輕視她只嘆道：「天在看。」義工昨晚帶麗姐到酒店暫住，惟她見酒店格局，隨即拒絕，寧願繼續在天橋附近露宿。義工苦勸無果，只好為她準備新枕頭。

麗姐為人慷慨，欲請義工及記者食橙，據了解，昨晚她更請警員食餃子。ImpactHK義工以外籍人士為主，包括印度人、南非人、加拿大人，主要講英文，麗姐則一口濃重福清話，但麗姐的眼淚就是需要協助的最佳證明。麗姐抗拒住酒店，但家當盡失又無處容身，義工幾經辛苦找到略懂福清話的街坊，希望勸服她今晚在酒店暫住。

據ImpactHK網站，此志願團體由加拿大人Jeff Rotmeyer在2017年成立，希望協助香港無家者，團體義工每月在香港6個地點考察50次，並在大角咀設立日間護理客房（Guestroom），無家者可以在此吃飯、買新衣服、洗衣服、理髮或放鬆，至今招待超過400人。