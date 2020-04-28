好人好事｜坪石邨男童抽搐昏迷　救護負傷救一命　家屬盼尋人致謝

幼童生死關頭，救護「以血救人」！前日（26日）凌晨，牛池灣坪石邨一名4歲半男童，睡夢中突然嘔吐抽搐，不省人事。家人方寸大亂之際，到場救護員不理被咬手之痛，負傷打開男童緊咬的嘴巴施救，最終成功將男童帶離鬼門關。 家人當日未及言謝，昨晚（27日）於網上發帖尋人，盼向3名救護員予以表揚。「以血救人」一事隨即在網上瘋傳，感動一眾網民，並建議家人直接聯絡或去信消防處；同時應主動了解急救方法，以應付涉及幼童的危急事故。

「尋人啟事」昨晚在facebook多個群組瘋傳。相信是男童的祖母在文中透露，4月26日凌晨約零時半，其幼孫突在睡夢中嘔吐，疑因此氣管被塞、缺氧抽搐、失去知覺，且呼吸愈見微弱，登時嚇得方寸大亂。等候救援人員期間，家人均急如熱鍋上的螞蟻，「（孫兒）半隻腳踏了入鬼門關，家人嚇得手足無措大叫和恐慌」。

即使救護員趕抵，過程亦非順利無阻，帖主表示救護員須用手打開孫兒嘴巴急救，惟孫兒因抽搐而緊咬牙齒，更將救護員手指咬傷。猶幸危急之際，該救護員繼續急救，孫兒終被救回一命，登上救護車後手腳亦開始回暖。送院後，家人未及言謝，遂發帖尋找當時的3名救護員，尤其是被咬傷的一位，盼予以感謝及表揚。

救護員好人好事！！值得表揚 網民 Eric Yuen

好人有好報 ❤️ 你好善良咁諗方法去寫信感謝報恩 網民 Sophie Yeung

救護員「以血救人」一事，亦感動大批網民，不少人大讚「救護員好人好事，值得表揚！」亦讚揚帖主「知恩圖報，人間美事」。網民傾囊相助，建議帖主直接聯絡或去信消防處，寫清楚時間地點，查詢有關資料，同時予以表揚；最重要的是應主動了解急救方法，以應付涉及幼童的危急事故。

警方證實當晚接獲報案，4月26日凌晨約12時半，坪石邨藍石樓一名年約4歲的男童，睡覺期間抽搐昏迷，其31歲父親報警求助。男童被送往聯合醫院後，回復清醒，案件列作「有人暈倒」處理。

可以聯絡消防處，他們會有紀錄的，祝你的孫兒早日康復 網民 Sarah Leung