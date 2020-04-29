空置地舖用作儲存倉　警拘7人檢近$1.6億冰毒　歷來最大宗

警方於油麻地搗破一宗億元毒品案，據了解，案件涉及油麻地1間被用作毒品儲存倉的空置舖位，6男1女涉嫌串謀販毒、藏毒、管有偽製文件及管有違禁武器被捕，檢獲冰毒市值近1.58億元，為執法部門自1991年有紀錄以來檢獲最大宗冰毒。 資料顯示，多名警務人員於28日深夜10時許，掩至油麻地上海街與寶靈街交界1間空置的目標地舖進行監視，其間發現有人駕七人車到場，開啟地舖捲閘並從舖內將一些「貨物」搬上車。警員見狀隨即上前截查，發現舖內有大量懷疑毒品。

警方檢獲自1991年有紀錄以來最大宗冰毒案。（林振華攝）

西九龍總區刑事部警司鐘雅倫表示，西九龍總區反黑組近日接報，有販毒集團疑用空置地舖作毒品儲存中心，昨日（28日）聯同西九龍特別職務隊於佐敦上海街進行埋伏，晚上約10時15分，警員發現3名可疑男子進入上海街近寶寧街一空置地舖，嘗試將店舖內一個尼龍袋搬上七人車，警方上前截停3人及車上2人，其間有關人士激烈反抗，警方終將5人制服，並於尼龍袋發現25包每包重1公斤、以茶葉包裝作掩飾的懷疑冰毒，舖內另有11大袋類似包裝的尼龍袋裝有懷疑冰毒。行動中警方共檢獲296公斤冰毒，市值超過1.58億元，鐘雅倫指檢獲冰毒數量是1991年本港執法部門有紀錄以來最多。

被捕5名男子年齡介乎26-57歲，當中2人為偷渡來港內地男，較早前躲藏於現場附近一間酒店，1人為持加拿大護照中國籍人士，另外2人持有香港身份證。警方到內地男躲藏的酒店調查，再於房內拘捕兩名分別34及41歲男女，並檢獲小量毒品、吸食工具及攻擊性武器。鐘雅倫指涉案空置地舖約500平方呎，出租約一個月，不排除被計劃用作長期儲存倉，又指警方相信有關冰毒由內地來港，其以防水帆布袋包裝，不排除由水路來港，估計絕大部分冰毒用作供應本地市場。鐘雅倫指案中集團以空置地舖作冰毒儲存倉當場罕見，行動當時亦因見到3名男子突然進入一間空置舖位而察覺可疑。