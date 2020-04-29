【警員涉虐兒】心理學家籲家長要管理情緒：或令小童模仿以暴易暴

網上流傳1段躁父涉嫌虐待兒子片段，片中男子斥責兒子是「垃圾」、「傻仔」，多次叫兒子「死咗佢」，更一度雙手拉扯兒子頭部搖晃，又向兒子掟拖鞋及兩度起腳踢。據了解，涉案男子為高級警員，案件交由港島總區虐待兒童調查組跟進調查。 有臨床心理學家指父母管教子女時應控制情緒，不應用侮辱性及人身攻擊字眼，因或會令小朋友模仿有關行為，日後同樣地羞辱其他人，而體罰更可能令小朋友以為用暴力就能解決問題。

網上流傳一段躁父涉嫌虐待兒子片段，片中男子一度雙手拉扯兒子頭部搖晃、向兒子掟拖鞋及兩度腳踢。（網上片段截圖）

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心理學家：家長應控制自己情緒

臨床心理學家葉妙妍表示，明白家長履行管教子女的職責過程中，或會面對很大壓力及困難，但認為家長需控制自己的情緒後，才去處理管教小朋友的問題，因家長情緒及管教方法會影響小朋友，因此有需要知道用什麼管教方法才是有效。葉妙妍又指，家長可以用責罰的方法教導孩子，但應該針對其行為，而不應使用侮辱性及人身攻擊的字眼，因會對小朋友立下壞榜樣，或會令他模仿行為日後羞辱其他人，亦會令其自尊心受創。

體罰或令小童以為可以暴易暴

葉妙妍強調家長不應使用體罰，否則或會影響小朋友對暴力的看法，「令佢以為可以以暴易暴，用暴力解決問題」。葉指家長此類行為或會對親子關係做成很大影響，建議管教子女應指出其行為對或不對，責罰時亦可以選擇用「索取」的方法，例如不准他們玩喜愛的活動一段時間，包括打機、看電視、玩玩具等，又或懲罰他們協助做家務、收拾雜物等，都是較好的處理方式。她認為，如果家長之間發現另一方有懷疑虐待子女行為，或於管教上發現難以一致，應尋求社福機構及專業社工協助及建議。