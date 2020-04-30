警員涉虐兒│疑受虐男童為社署跟進個案　僅開會交換資料

高級警員涉嫌虐打6歲兒子，討論區帖文指懷疑被虐打的男童1月時曾被送往瑪麗醫院驗傷，其間醫生通知社工跟進。社會福利署回覆《香港01》指涉事兒童是社署社工一直跟進的個案，為保障個人私隱，不便進一步透露該個案的資料。

【警員涉虐兒】男子脫下拖鞋，猛力掟向兒子。（網上片段截圖）

網上瘋傳一段虐兒片段，片中躁父斥責年幼兒子是「垃圾」、「傻仔」，又一度雙手緊捉兒子頭部搖晃、篤腦袋、四度除鞋猛力掟向兒子及兩度起飛腳，男子更不斷爆粗。警方指案件現交由港島總區虐待兒童調查組跟進調查，強調非常重視人員的操守，如證實有人員違規，定必嚴正處理。

連登討論區有帖文指，有警員自3年前開始虐兒，被打男童現年6歲，今年1月疑再遭家暴，目前男童父母正辦理離婚，意外發現家中閉路電視拍得「打仔」片段。社會福利署回覆《香港01》指涉事兒童是社署社工一直跟進的個案，較早前社署已按機制舉行了「保護懷疑受虐待兒童多專業個案會議」，並正在跟進其所擬定的計劃，以保障有關兒童的安全。為保障個人私隱，社署不便進一步透露該個案的資料。

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翻查資料，「保護懷疑受虐待兒童多專業個案會議」是當懷疑有兒童受到傷害，社工、老師、醫生和警察等會與兒 童及其家人見面，亦會接觸認識他們的人，以了解他 們家庭的情況。有些時候，醫生亦可能需要為兒童檢查身體。 然後，這些人員會舉行一個多專業會議。

但會議並非討論是否要控告任何人，而是讓關心兒童的專業人士交換所得的資料，商量可以怎樣幫助兒童，使他們在安全的環境生活，不再受到傷害，也會商量怎樣幫助其家人解決困難，使他們能好好照顧和教導兒童。